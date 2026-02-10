تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عصابة سرقت منازل في اللبوة.. وشعبة المعلومات توقف عناصرها

Lebanon 24
10-02-2026 | 03:54
A-
A+
عصابة سرقت منازل في اللبوة.. وشعبة المعلومات توقف عناصرها
عصابة سرقت منازل في اللبوة.. وشعبة المعلومات توقف عناصرها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بتنفيذ عمليات سرقة من داخل المنازل، في بلدة اللبوة.

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة فى الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورطين بالعمليات المذكورة وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت الشعبة الى تحديد هويتهم، وهم كل من:

-ق. ح. (مواليد عام 1990، سوري)

-ع. د. خ. (مواليد عام 2003، سوري)

-س. ع. ق. (مواليد عام 1984، سوري)

بتاريخ 03-02-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيهم في بلدة اللبوة، وتم ضبط /7/ بنادق صيد “اوتوماتيك”، وجهاز “انفرتر”.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة قيامهم بتنفيذ العديد من عمليات السرقة من داخل منازل في بلدة اللبوة وبيعها لبعض الأشخاص من بينهم المدعو: ع. م. (مواليد عام 1990، لبناني). بنتيجة المتابعة، تمكنت دوريّة من توقيفه، واعترف بما نسب اليه.

أجري المقتضى القانوني بحقهم وأوقفوا وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختصّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سرقا منازل في اقليم الخروب.. وشعبة المعلومات توقفهما
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 14:50:14 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. سرقوا تحفًا ومقنيات أثريّة من أحد المنازل وشعبة المعلومات توقفهم
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 14:50:14 Lebanon 24 Lebanon 24
عصابة تنتحل صفة أمنية وتنفّذ عمليات سرقة.. شعبة المعلومات تعمّم صورة شخصين من أفرادها
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 14:50:14 Lebanon 24 Lebanon 24
استغلا غياب ساكنيها.. شعبة المعلومات توقف سارقين لمنازل في بلدات حدودية
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 14:50:14 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة المعلومات

اللبنانية

القضاء ا

القضاء

لبنان

المعن

عطية

دوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:43 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:29 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:20 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:13 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:43 | 2026-02-10
Lebanon24
07:29 | 2026-02-10
Lebanon24
07:20 | 2026-02-10
Lebanon24
07:14 | 2026-02-10
Lebanon24
07:13 | 2026-02-10
Lebanon24
07:10 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24