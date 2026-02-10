تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
في طرابلس.. هبوط جزء من سقف منزل بسبب اندلاع حريق داخله
Lebanon 24
10-02-2026
|
04:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
شب حريق
صباح اليوم
الثلاثاء في منزل بمنطقة
التبانة
-
طرابلس
مقابل محل فروج برغشة المحاذي لشارع المهاجرين نتيجة ماس كهربائي ما أدى إلى هبوط جزء من سقف المنزل بسبب شدة الحرارة، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وإخماده، ولم تُسجل أي إصابات واقتصرت الأضرار على الماديات.
