في طرابلس.. هبوط جزء من سقف منزل بسبب اندلاع حريق داخله

شب حريق الثلاثاء في منزل بمنطقة - مقابل محل فروج برغشة المحاذي لشارع المهاجرين نتيجة ماس كهربائي ما أدى إلى هبوط جزء من سقف المنزل بسبب شدة الحرارة، وفق ما أفادت مندوبة " ".



وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وإخماده، ولم تُسجل أي إصابات واقتصرت الأضرار على الماديات.



