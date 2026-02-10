تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الرئيس عون: الوضع في طرابلس يتطلب تضافر جهود مختلف المعنيين والمؤسسات

Lebanon 24
10-02-2026 | 04:17
الرئيس عون: الوضع في طرابلس يتطلب تضافر جهود مختلف المعنيين والمؤسسات
أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، في خلال لقائه وفداً من مدينة طرابلس، ان الوضع في طرابلس يتطلب تضافر جهود مختلف المعنيين والمؤسسات، رافضاً ما يقال حول انها منطقة منسية او متروكة من قبل الدولة، مؤكداً "اننا نعمل جاهدين لايجاد السبل الآيلة لحل موضوع المباني المتصدعة والآيلة للسقوط والتي تشكل خطراً على الاهالي وتهديداً للسلامة العامة، إلا أن إنجاز هذا الامر يتطلب وقتاً وجهداً واموالا ".

الوفد الطرابلسي، الذي زار عون، أكد بدوره أنه "أطلع الرئيس على الأوضاع في المدينة عقب الكارثة الأخيرة التي شهدتها".

وأشار الوفد إلى أنه" لمس اهتمامًا وألمًا كبيرين لدى رئيس الجمهورية حيال ما تعانيه طرابلس"، لافتًا إلى أن" الرئيس عون يتابع تداعيات الكارثة ويواكب الخطوات التي أُعلن عنها من قبل رئاسة الحكومة أمس، إضافة إلى إجرائه اتصالات للمساعدة ".

وأكد الوفد أن" مدينة طرابلس تعاني تهميشًا مزمنًا يتطلّب معالجة جدية ".

وختم الوفد بتوجيه نداء إلى "جميع أصحاب الإرادة الصالحة للمبادرة إلى المساعدة وعدم التردد"، مشددًا على أن "الوضع خطير وأن حجم الكارثة كبير في المنطقة".

مواضيع ذات صلة
الرئيس الصومالي: يجب تضافر جهود الجميع لإنهاء المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 17:55:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤسسات فلسطينية معنية بالأسرى: الجيش الاسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيا الليلة الماضية في مناطق مختلفة بالضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 17:55:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الكويت: نؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية بما يحفظ وحدة اليمن وسيادته
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 17:55:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية طرابلس: الرئيسان عون وسلام أظهرا كل جدّية في موضوع طرابلس وتراجعتُ عن تقديم استقالتي
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 17:55:48 Lebanon 24 Lebanon 24

