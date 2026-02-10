الرئيس عون: الوضع في طرابلس يتطلب تضافر جهود مختلف المعنيين والمؤسسات

أكد رئيس الجمهورية ، في خلال لقائه وفداً من مدينة ، ان الوضع في طرابلس يتطلب تضافر جهود مختلف المعنيين والمؤسسات، رافضاً ما يقال حول انها منطقة منسية او متروكة من قبل الدولة، مؤكداً "اننا نعمل جاهدين لايجاد السبل الآيلة لحل موضوع المباني المتصدعة والآيلة للسقوط والتي تشكل خطراً على الاهالي وتهديداً للسلامة العامة، إلا أن إنجاز هذا الامر يتطلب وقتاً وجهداً واموالا ".

الوفد ، الذي زار عون، أكد بدوره أنه "أطلع الرئيس على الأوضاع في المدينة عقب الكارثة الأخيرة التي شهدتها".

وأشار الوفد إلى أنه" لمس اهتمامًا وألمًا كبيرين لدى رئيس الجمهورية حيال ما تعانيه طرابلس"، لافتًا إلى أن" يتابع تداعيات الكارثة ويواكب الخطوات التي أُعلن عنها من قبل رئاسة الحكومة أمس، إضافة إلى إجرائه اتصالات للمساعدة ".

وأكد الوفد أن" مدينة طرابلس تعاني تهميشًا مزمنًا يتطلّب معالجة جدية ".

وختم الوفد بتوجيه نداء إلى "جميع أصحاب الإرادة الصالحة للمبادرة إلى المساعدة وعدم التردد"، مشددًا على أن "الوضع خطير وأن حجم الكارثة كبير في المنطقة".