Advertisement

لبنان

انطلاق مهلة تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية والحجار يشدد على ضرورة تسهيل إجراءات المواطنين

Lebanon 24
10-02-2026 | 04:25
انطلاق مهلة تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية والحجار يشدد على ضرورة تسهيل إجراءات المواطنين
انطلاق مهلة تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية والحجار يشدد على ضرورة تسهيل إجراءات المواطنين photos 0
انطلقت اليوم الثلاثاء مهلة تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية للعام ٢٠٢٦، وسط استكمال التحضيرات الإدارية واللوجستية اللازمة لهذه المرحلة.
 
 
 
 
وفي هذا الإطار، تفقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قبل ظهر اليوم المكتب المخصص لاستقبال التصاريح في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، ترافقه المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، للاطلاع على سير العمل والتحضيرات المرتبطة باستقبال طلبات الترشيح وتنظيم الإجراءات اللازمة.

كما تفقد الحجار، ترافقه المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب، دائرة نفوس بيروت، حيث اطلع على سير العمل فيها، مشددا على ضرورة تسهيل إجراءات المواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم.

