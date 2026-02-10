انطلاق مهلة تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية والحجار يشدد على ضرورة تسهيل إجراءات المواطنين

انطلقت اليوم الثلاثاء مهلة تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية للعام ٢٠٢٦، وسط استكمال التحضيرات الإدارية واللوجستية اللازمة لهذه المرحلة.

وفي هذا الإطار، تفقد والبلديات قبل ظهر اليوم المكتب المخصص لاستقبال التصاريح في السياسية واللاجئين، ترافقه المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين ، للاطلاع على سير العمل والتحضيرات المرتبطة باستقبال طلبات الترشيح وتنظيم الإجراءات اللازمة.



كما تفقد ، ترافقه المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب، ، حيث اطلع على سير العمل فيها، مشددا على ضرورة تسهيل إجراءات المواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم.