تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
12
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
انطلاق مهلة تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية والحجار يشدد على ضرورة تسهيل إجراءات المواطنين
Lebanon 24
10-02-2026
|
04:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
انطلقت اليوم الثلاثاء مهلة تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية للعام ٢٠٢٦، وسط استكمال التحضيرات الإدارية واللوجستية اللازمة لهذه المرحلة.
وفي هذا الإطار، تفقد
وزير الداخلية
والبلديات
أحمد الحجار
قبل ظهر اليوم المكتب المخصص لاستقبال التصاريح في
المديرية العامة للشؤون
السياسية واللاجئين، ترافقه المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين
فاتن يونس
، للاطلاع على سير العمل والتحضيرات المرتبطة باستقبال طلبات الترشيح وتنظيم الإجراءات اللازمة.
كما تفقد
الحجار
، ترافقه المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب،
دائرة نفوس
بيروت
، حيث اطلع على سير العمل فيها، مشددا على ضرورة تسهيل إجراءات المواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تعميم لوزير الداخليّة يتعلّق بتقديم تصاريح الترشيح للإنتخابات النيابيّة
Lebanon 24
تعميم لوزير الداخليّة يتعلّق بتقديم تصاريح الترشيح للإنتخابات النيابيّة
10/02/2026 17:55:56
10/02/2026 17:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تدعو الموظفين العموميين لتقديم تصاريح الذمة المالية والمصالح خلال مهلة شهرين
Lebanon 24
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تدعو الموظفين العموميين لتقديم تصاريح الذمة المالية والمصالح خلال مهلة شهرين
10/02/2026 17:55:56
10/02/2026 17:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار يثني على أداء جهاز أمن المطار ويشدد على ضرورة التشدد في مكافحة التهريب
Lebanon 24
الحجار يثني على أداء جهاز أمن المطار ويشدد على ضرورة التشدد في مكافحة التهريب
10/02/2026 17:55:56
10/02/2026 17:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار يشدد على السلامة المرورية وتكثيف الإجراءات الأمنية ليلة رأس السنة
Lebanon 24
الحجار يشدد على السلامة المرورية وتكثيف الإجراءات الأمنية ليلة رأس السنة
10/02/2026 17:55:56
10/02/2026 17:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة للشؤون
المديرية العامة
وزير الداخلية
أحمد الحجار
دائرة نفوس
فاتن يونس
مديرية ال
الحجار
تابع
قد يعجبك أيضاً
في بيروت... هكذا أوقفت قوى الأمن "اللحلوح" بالجرم المشهود
Lebanon 24
في بيروت... هكذا أوقفت قوى الأمن "اللحلوح" بالجرم المشهود
10:51 | 2026-02-10
10/02/2026 10:51:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
10:48 | 2026-02-10
10/02/2026 10:48:13
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام أجرى إتّصالات لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الأبنية المتصدّعة في طرابلس
Lebanon 24
سلام أجرى إتّصالات لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الأبنية المتصدّعة في طرابلس
10:38 | 2026-02-10
10/02/2026 10:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار: الانتخابات النيابية أولوية وطنية
Lebanon 24
الحجار: الانتخابات النيابية أولوية وطنية
10:37 | 2026-02-10
10/02/2026 10:37:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيترون... إصابة راعي أغنام بشظايا قنبلة إسرائيليّة
Lebanon 24
في عيترون... إصابة راعي أغنام بشظايا قنبلة إسرائيليّة
10:34 | 2026-02-10
10/02/2026 10:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
Lebanon 24
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
01:30 | 2026-02-10
10/02/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
13:14 | 2026-02-09
09/02/2026 01:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"منجم ذهب في لبنان".. هل سينقذه من الأزمة؟
Lebanon 24
"منجم ذهب في لبنان".. هل سينقذه من الأزمة؟
12:00 | 2026-02-09
09/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
11:00 | 2026-02-09
09/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني عن فضيحة "أبو عمر" في لبنان.. هذه قصة "الضرب والاحتيال"
Lebanon 24
تقرير بريطاني عن فضيحة "أبو عمر" في لبنان.. هذه قصة "الضرب والاحتيال"
12:00 | 2026-02-09
09/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:51 | 2026-02-10
في بيروت... هكذا أوقفت قوى الأمن "اللحلوح" بالجرم المشهود
10:48 | 2026-02-10
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
10:38 | 2026-02-10
سلام أجرى إتّصالات لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الأبنية المتصدّعة في طرابلس
10:37 | 2026-02-10
الحجار: الانتخابات النيابية أولوية وطنية
10:34 | 2026-02-10
في عيترون... إصابة راعي أغنام بشظايا قنبلة إسرائيليّة
10:22 | 2026-02-10
وزير الدفاع إستقبل حاصباني
فيديو
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
10/02/2026 17:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
10/02/2026 17:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
10/02/2026 17:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24