صورة مؤلمة من طرابلس.. طفلان افترشا الأرض يفطران القلوب

انتشرت صورة مؤلمة تختصر حجم الفقر والمعاناة في مدينة ، حيث بينت طفلان أشقاء يضمان بعضهما البعض ليدفئا نفسيهما مفترشَين الطريق قرب سنترال التل ونائمين في ظروف إنسانية قاسية.تعكس هذه الصورة الواقع الاجتماعي الصعب الذي تعيشه المدينة وأهلها.