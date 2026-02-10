تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
صورة مؤلمة من طرابلس.. طفلان افترشا الأرض يفطران القلوب
Lebanon 24
10-02-2026
|
04:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشرت صورة مؤلمة تختصر حجم الفقر والمعاناة في مدينة
طرابلس
، حيث بينت طفلان أشقاء يضمان بعضهما البعض ليدفئا نفسيهما مفترشَين الطريق قرب سنترال التل ونائمين في ظروف إنسانية قاسية.
تعكس هذه الصورة الواقع الاجتماعي الصعب الذي تعيشه المدينة وأهلها.
لبنان
منوعات
طرابلس
ساني
تابع
