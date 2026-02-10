تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
ريفي يشكر عون وسلام والأجهزة المعنية ويؤكد متابعة ملف طرابلس حتى النهاية

Lebanon 24
10-02-2026 | 04:49
ريفي يشكر عون وسلام والأجهزة المعنية ويؤكد متابعة ملف طرابلس حتى النهاية
ريفي يشكر عون وسلام والأجهزة المعنية ويؤكد متابعة ملف طرابلس حتى النهاية photos 0
شكر النائب أشرف ريفي في بيان" رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي أَولى ملف طرابلس الإهتمام اللازم، ورئيس الحكومة نواف سلام الذي وضع خطة حكومية للإيواء وإخلاء الأبنية المهددة بالسقوط، كما شكر وزير الداخلية والجيش اللبناني على ضبط الإستقرار ومنع الإخلال بالأمن".

كما شكر" كل من عمِل لإنقاذ الأهل من هذه الكارثة المأسوية"، وخصّ بالشكر "الدفاع المدني، الصليب الأحمر اللبناني، كاريتاس وهيئة الإسعاف والطوارئ".

وقال:" سأتابع هذا الملف حتى النهاية، ولن أتراجع عن مسؤولياتي، إلى حين تأمين سلامة أهلنا، ومحاسبة المقصّرين، ومنع تكرار المأساة، وصَون كرامة طرابلس وأهلها، وتحويل الوعود إلى أفعال ميدانية سريعة وعادلة تحمي المواطنين وتعيد الثقة بالدولة، وتمنع أي استهتار مستقبلي جديد".

