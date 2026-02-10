ريفي يشكر عون وسلام والأجهزة المعنية ويؤكد متابعة ملف طرابلس حتى النهاية

شكر النائب في بيان" رئيس الجمهورية الذي أَولى ملف الإهتمام اللازم، ورئيس الحكومة الذي وضع خطة حكومية للإيواء وإخلاء الأبنية المهددة بالسقوط، كما شكر والجيش ضبط الإستقرار ومنع الإخلال بالأمن".

كما شكر" كل من عمِل لإنقاذ الأهل من هذه الكارثة المأسوية"، وخصّ بالشكر "الدفاع المدني، اللبناني، كاريتاس وهيئة الإسعاف والطوارئ".

وقال:" سأتابع هذا الملف حتى النهاية، ولن أتراجع عن مسؤولياتي، إلى حين تأمين سلامة أهلنا، ومحاسبة المقصّرين، ومنع تكرار المأساة، وصَون كرامة طرابلس وأهلها، وتحويل الوعود إلى أفعال ميدانية سريعة وعادلة تحمي المواطنين وتعيد الثقة بالدولة، وتمنع أي استهتار مستقبلي جديد".