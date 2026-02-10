تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

إرتفاع اليورو... هل يُوثّر على أسعار المواد الغذائيّة في لبنان؟

Lebanon 24
10-02-2026 | 05:00
إرتفاع اليورو... هل يُوثّر على أسعار المواد الغذائيّة في لبنان؟
إرتفاع اليورو... هل يُوثّر على أسعار المواد الغذائيّة في لبنان؟ photos 0
أصدر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، بياناً، طمأن فيه اللبنانيين عشية حلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً توافر مختلف أنواع المواد الغذائية وبكميات كبيرة لدى المستوردين، كاشفاً أن المخزونات الغذائية الحالية تكفي لبنان لنحو ثلاثة أشهر.
وفي هذا الإطار، أوضح بحصلي أن ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار لن يكون له تأثير على إمكانية الحصول على أي نوع من أنواع الغذاء، لافتاً إلى أن المستوردين عمدوا خلال السنوات الأخيرة إلى تنويع مصادر استيراد المواد الغذائية، وعدم حصرها بالسلع الأوروبية فقط، ما أتاح للمستهلك اللبناني بدائل متعددة أقل كلفة وبجودة عالية.
وختم بحصلي بيانه مهنئاً اللبنانيين بقرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنياً أن يحمل معه الخير والبركة وراحة البال لجميع اللبنانيين.
 
 
 
