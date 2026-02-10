إعتباراً من اليوم... أمطار وثلوج وإنخفاض في الحرارة

أفادت مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ طقساً متقلباً وممطراً أحياناً، يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسّط اعتباراً من بعد ظهر اليوم الثلاثاء مع انخفاض بدرجات الحرارة، يستقر تدريجياً صباح يوم الخميس وترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس فتتخطى معدلاتها الموسمية، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة مساء يوم الجمعة بمنخفض جوي مصدره مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً مما يؤدي الى طقس ماطر بغزارة أحياناً مع حدوث عواصف رعدية، رياح ناشطة وتساقط للثلوج على المرتفعات ويستمر تأثيره حتى مساء السبت حيث يستقر الطقس تدريجياً.



ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بين ١١و ١٩، في بين ٩ و ١٨درجة وفي بين ٣ و ١٣درجة.



الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر كما تنشط الرياح أحيانًا، تتكاثف الغيوم مساءً وتتساقط أمطار متفرقة أحياناً مع احتمال حدوث برق ورعد خلال الليل وتتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق.

الأربعاء:

غائم جزئياً إلى غائم احيانًا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحيانًا اعتباراً من الظهر خاصة في المناطق الجنوبية م حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج إعتبارًا من ارتفاع ١٨٠٠ متر.

الخميس:

غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط بعض الأمطارالمحلية خلال الفترة الصباحية خاصة شمال البلاد، مع بعض الثلوج الخفيفة إعتبارًا من ١٩٠٠متر ، يتحسّن الطقس تدريجيًا خلال النهار مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتنشط الرياح أحياناً.

الجمعة:

غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحياناً وتكون محملة بطبقات خفيفة من الغبار، تنخفض درجات الحرارة بشكل سريع اعتباراً من بعد الظهر وترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل فتتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً مع حدوث عواصف رعدية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.