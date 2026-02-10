تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
إعتباراً من اليوم... أمطار وثلوج وإنخفاض في الحرارة
Lebanon 24
10-02-2026
|
05:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ طقساً متقلباً وممطراً أحياناً، يسيطر على
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسّط اعتباراً من بعد ظهر اليوم الثلاثاء مع انخفاض بدرجات الحرارة، يستقر تدريجياً صباح يوم الخميس وترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس فتتخطى معدلاتها الموسمية، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة مساء يوم الجمعة بمنخفض جوي مصدره
شمال مصر
مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً مما يؤدي الى طقس ماطر بغزارة أحياناً مع حدوث عواصف رعدية، رياح ناشطة وتساقط للثلوج على المرتفعات ويستمر تأثيره حتى مساء السبت حيث يستقر الطقس تدريجياً.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر شباط في
بيروت
بين ١١و ١٩، في
طرابلس
بين ٩ و ١٨درجة وفي
زحلة
بين ٣ و ١٣درجة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:
غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر كما تنشط الرياح أحيانًا، تتكاثف الغيوم مساءً وتتساقط أمطار متفرقة أحياناً مع احتمال حدوث برق ورعد خلال الليل وتتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق.
الأربعاء:
غائم جزئياً إلى غائم احيانًا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحيانًا اعتباراً من الظهر خاصة في المناطق الجنوبية م حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج إعتبارًا من ارتفاع ١٨٠٠ متر.
الخميس:
غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط بعض الأمطارالمحلية خلال الفترة الصباحية خاصة شمال البلاد، مع بعض الثلوج الخفيفة إعتبارًا من ١٩٠٠متر ، يتحسّن الطقس تدريجيًا خلال النهار مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتنشط الرياح أحياناً.
الجمعة:
غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحياناً وتكون محملة بطبقات خفيفة من الغبار، تنخفض درجات الحرارة بشكل سريع اعتباراً من بعد الظهر وترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل فتتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً مع حدوث عواصف رعدية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.
الأكثر قراءة
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
Lebanon 24
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
01:30 | 2026-02-10
10/02/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
13:14 | 2026-02-09
09/02/2026 01:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"منجم ذهب في لبنان".. هل سينقذه من الأزمة؟
Lebanon 24
"منجم ذهب في لبنان".. هل سينقذه من الأزمة؟
12:00 | 2026-02-09
09/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
11:00 | 2026-02-09
09/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني عن فضيحة "أبو عمر" في لبنان.. هذه قصة "الضرب والاحتيال"
Lebanon 24
تقرير بريطاني عن فضيحة "أبو عمر" في لبنان.. هذه قصة "الضرب والاحتيال"
12:00 | 2026-02-09
09/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
