التياريدرس خياراته الانتخابية: المموّلون يتقدّمون

Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

"التيار"يدرس خياراته الانتخابية: المموّلون يتقدّمون

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-02-2026 | 05:45
تفيد معلومات سياسية بأنّ "التيار الوطني الحر" يتّجه في عدد من الدوائر الانتخابية إلى عدم ترشيح حزبيين على لوائحه، في خطوة تعكس تبدّلاً في المقاربة الانتخابية فرضته الاعتبارات المالية وكلفة المعركة النيابية.

وبحسب المصادر، فإنّ الحاجة إلى مرشحين قادرين على تمويل حملاتهم الانتخابية وتأمين متطلّبات المعركة اللوجستية والإعلامية باتت عاملاً حاسماً في عملية اختيار الأسماء، خصوصاً في الدوائر ذات الكلفة المرتفعة والتنافس الحاد، ما يدفع "التيار" إلى الانفتاح على شخصيات غير حزبية تمتلك إمكانات مالية وازنة.

وتشير المعلومات إلى أنّ هذا التوجّه لا يزال قيد الدرس ولم يُحسم نهائياً في كل الدوائر، إلا أنّه يعبّر عن براغماتية انتخابية يسعى "التيار" إلى اعتمادها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع القدرة التنظيمية والتمويلية للأحزاب.

وتضيف المصادر أنّ القيادة الحزبية تحاول المواءمة بين الحفاظ على الهوية السياسية ل" التيار" من جهة، وتأمين فرص واقعية للفوز من جهة أخرى، في وقت يُنتظر أن تتّضح الصورة النهائية مع اقتراب الاستحقاق وحسم التحالفات واللوائح.
المصدر: خاص "لبنان 24"
