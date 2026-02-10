هل يُعطي ترامب الضوء الأخضر لنتنياهو لشنّ عمليّة ضدّ "حزب الله" في لبنان؟

ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ المنطقة وخصوصاً ، يترقبان الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى ، حيث يكتسب لقاؤه المرتقب مع الرئيس الأميركي أهمية استثنائية.



ويأتي اللقاء بعد أيام قليلة من زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، إلى واشنطن، في توقيت دقيق قد يرسم حدود المرحلة المقبلة بين احتواء التصعيد والانزلاق نحو مواجهة أوسع.



ووفق خبراء، فإن هذا اللقاء سيحدد ما إذا كانت واشنطن ستمنح لبنان الوقت لإيجاد حل جذري لملف حصر السلاح بالوسائل الدبلوماسية، أم أنها ستنحاز إلى هدف نتنياهو وفرض السلام بالقوة، وهو ما يعقد الأوضاع في ظل الضغوطات الداخلية التي يتعرض لها .



وفي ظل هذا الوضع، تشير المعطيات إلى أن لبنان يقف أمام مفترق طرق يتجاوز الدبلوماسية التقليدية، وقد يحدد هذا اللقاء ماذا ينتظر البلاد للفترة المقبلة، وفي الوقت عينه، يحدد قدرة الدولة على إدارة أحد أعقد ملفاتها السيادية قبل أن تُحسم الخيارات من خارج حدودها.



وفي هذا السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي سعيد القزح، إن لن تنقاد إلى ما تريده ، إلا أنها من الممكن أن تعقد صفقة معها، إما عبر إطلاق يدها في لبنان مقابل تنازلات من إسرائيل في غزة، ودخول نتنياهو إلى مجلس السلام، أو مقابل أي اتفاق ممكن أن تحققه واشنطن مع .



وأوضح القزح أنه في حال اتفقت أميركا مع إيران حول الملف النووي وملف الصواريخ الباليستية دون التطرق إلى مسألة الأذرع ، فحينها من الممكن أن توافق واشنطن على إطلاق يدّ إسرائيل ضدّ في لبنان.



وأضاف أن كل اتفاق إيجابي بين أميركا وإيران، ينعكس إيجاباً على لبنان، أما إذا ذهب الوضع إلى ضربة أميركية دولية على إيران، فسيكون لها تداعيات على لبنان. (ارم نيوز)

Advertisement