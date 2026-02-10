تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اجتماع في المديرية العامة للنقل البري والبحري وبحث في تداعيات القرار السوري على الشاحنات اللبنانية

Lebanon 24
10-02-2026 | 05:46
A-
A+
اجتماع في المديرية العامة للنقل البري والبحري وبحث في تداعيات القرار السوري على الشاحنات اللبنانية
اجتماع في المديرية العامة للنقل البري والبحري وبحث في تداعيات القرار السوري على الشاحنات اللبنانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 عُقد في المديرية العامة للنقل البري والبحري اجتماع موسّع، في حضور ممثلين عن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، وممثلين عن المصدّرين والوكلاء البحريين ووسطاء النقل والجهات المعنية، بالاضافة إلى ممثل عن وزارة الزراعة ورئيس مصلحة النقل البري طوني عساف، لبحث تداعيات القرار الصادر عن السلطات في الجمهورية العربية السورية المتعلّق بتنظيم دخول الشاحنات اللبنانية الأراضي السورية.

استُهلّ الاجتماع بعرض قدّمه المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، تناول فيه مضمون القرار السوري وتطبيقاته العملية، ولا سيما لناحية إلزام الشاحنات اللبنانية المتجهة إلى السوق السورية تفريغ حمولتها على الحدود، مع الإشارة إلى استثناء حركة الترانزيت، وما يترتب على ذلك من أعباء تشغيلية إضافية وكلف مرتفعة، وانعكاسات سلبية على قطاع النقل البري وحركة التبادل التجاري بين البلدين.

وتم التذكير بأحكام اتفاقية النقل البري الثنائية النافذة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية التي تنظّم حركة نقل البضائع بين البلدين بواسطة شاحنات الطرفين، وترتكز الى مبدأ المعاملة المتكافئة وتسهيل النقل المباشر، دون فرض إجراءات من شأنها تعطيل التنفيذ العملي للاتفاقية.

أجمع الحاضرون على أنّ تطبيق القرار السوري بصيغته الحالية أدّى إلى خلل واضح في التوازن القائم في حركة النقل البري بين البلدين، وانعكس سلبًا على قطاع النقل البري اللبناني وشركات الشحن والترانزيت، وعلى السائقين والعاملين في هذا القطاع، إضافة إلى المصدّرين اللبنانيين، ولا سيما في ما يتعلّق بالمواد الغذائية والسلع القابلة للتلف، فضلًا عن تراجع حجم وانسيابية حركة التبادل التجاري بين الجانبين.

ونوّه المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر بما قام به كل من نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الأشغال العامة والنقل و وزير الزراعة من متابعة للملف عبر الاتصالات الرسمية والديبلوماسية، مؤكدًا حرصهم على معالجة الإشكالية ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، وبما يحفظ الاتفاقيات الثنائية والمصالح المشتركة.

وفي هذا الإطار، أكّد تامر جهوزية المديرية العامة للنقل البري والبحري لعقد اجتماع فوري يضم الاتحادات والنقابات المعنية مع المسؤولين في الدولة السورية، لإجراء مفاوضات مباشرة وتفعيل قنوات التواصل، مشددًا على الانفتاح على أي حل إيجابي يفضي إلى معالجة سريعة وفعّالة.

بدوره، شدّد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسّام طليس على أنّ النقابات والجهات المتضررة ستكون إلى جانب الحكومة اللبنانية في أي قرار تتخذه لحماية القطاع، معربًا عن أمله في التوصل إلى حل عبر القنوات الدبلوماسية، مؤكدًا الانفتاح على إعادة نظر شاملة بين الطرفين تضمن التوازن وتحفظ الحقوق.

بعد التداول، وفي ضوء الجواب الوارد من الجانب السوري الذي يفيد بالاستمرار في تطبيق القرار وعدم الاستجابة للمطالب اللبنانية الرامية إلى تطبيق أحكام اتفاقية النقل البري الثنائية، خلص المجتمعون إلى التأكيد على أنّ المسار الديبلوماسي لم يفضِ في هذه المرحلة إلى معالجة تضمن التوازن في حركة النقل البري بين البلدين.

كما أكّد المجتمعون رفضهم تحميل قطاع النقل البري اللبناني أعباء إضافية ناتجة عن إجراءات أحادية الجانب، وطالبوا معالي وزير الأشغال العامة والنقل باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية هذا القطاع، بما في ذلك اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل في تنظيم دخول الشاحنات السورية إلى الأراضي اللبنانية، إلى حين إعادة تطبيق أحكام الاتفاقية النافذة.

ورُفع هذا المحضر إلى وزير الأشغال العامة والنقل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق الأصول، وبما يحفظ المصلحة الوطنية وحقوق العاملين في قطاع النقل البري، وقد جرى التوقيع على المحضر من قبل جميع المشاركين. 

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
لمناقشة قرار السلطات السورية المتعلّق بالشاحنات اللبنانية.. اجتماع لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري اليوم
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 17:57:04 Lebanon 24 Lebanon 24
طليس: الإجراءات السورية على الشاحنات اللبنانية تضرب قطاع النقل والاقتصاد
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 17:57:04 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار سوري مفاجئ بشأن الشاحنات اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 17:57:04 Lebanon 24 Lebanon 24
المديرية العامة للأمن العام تستأنف تنفيذ خطة إعادة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 17:57:04 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

المديرية العامة

المدير العام

مجلس الوزراء

نائب رئيس

اللبنانية

الجمهوري

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:48 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:38 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:37 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2026-02-10
Lebanon24
10:48 | 2026-02-10
Lebanon24
10:47 | 2026-02-10
Lebanon24
10:38 | 2026-02-10
Lebanon24
10:37 | 2026-02-10
Lebanon24
10:34 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24