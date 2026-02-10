ايهاب حمادة: عندما تتحرك المقاومة تحفظ الكرامات ويحفظ الوطن

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حفل توقيع كتاب " القرى" للدكتور فاروق شويخ، أن " ما يلفتنا اليوم هو تربص العدو بالسلطة في ، ففي الوقت الذي يرتفع فيه صوت الإعلان الكلامي عن السيادة جنوب الليطاني، وعن إتمام بسط يد الدولة في هذه المنطقة وسيطرة على كامل الجغرافيا وانتشاره فيها، وعن أن قرار السلم استعيد ليكون في يد السلطة، يأتي السلوك الإسرائيلي ليمتحن أقوالهم وربما ليكشف كذبهم بكل أسف".

أضاف:" هذا الحديث المتكرر من السلطة ختم بزيارة نرحب بها لرئيس إلى الجنوب، ولكن في المقابل واصل العدو الإسرائيلي ممارساته وانتهاكاته للسيادة، فدخل جنوده إلى المنازل التي من المفترض أنها تقع تحت سلطة الجيش اللبناني المنتشر في المنطقة، وفي منطقة تتوسط مواقع قوات اليونيفيل، واختطفوا مواطنا لبنانيا من منزله وكأنه يقول لهذه السلطة إن عليك أن تدققي في ما تبوحين به أو في ما تعلنين، وأن سيد هذه الأرض في هذه اللحظة هو أنا (أي العدو الإسرائيلي المحتل) بكل أسف".

تابع: "كيف تتجلى سيادة الدولة بعد انتشار الجيش اللبناني، بينما سماؤنا مستباحة من أقصى الجنوب إلى أقصى ، ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وهل السماء منفصلة عن الوطن في التعريف، وأين ثرواتنا، وماذا عن جغرافيا الأرض، سواء المواقع والمواضع المدنسة بوجود هذا المحتل، أو الأخرى التي يستهدفها في أي لحظة".

وخلص النائب حمادة إلى "النتيجة التي وصلت إليها الحال اليوم في أيام العمل الدبلوماسي والتي تتلخص باحتلال الأرض واستباحتها وأخذ الثروات وقبض الأرواح"، وقال:" عندما تتحرك تحفظ الكرامات والثروات ويحفظ الوطن ويحمى كل من فيه ممن كان مع المقاومة أو ضدها، وحتى ممن تآمر عليها أو من كان من ضمن أبنائها، لأن خير المقاومة يعم الجميع ولا يفرق بين أحد، لأنه مطلق الخير".

اما شويخ فاشار الى ان"الكتاب هو عبارة عن كتابة موجزة حول سيرة أخيه الشهيد محمد شويخ، ويشكل عينة فقط، لأن إرث الشهيد ومآثره كثيرة، ولأن هناك محطات كثيرة يمكن أن يجول فيها الخيال والقلم".