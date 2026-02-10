تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
12
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
سلام بحث مع وفد من الصندوق الدوليّ في الملاحظات على مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف
Lebanon 24
10-02-2026
|
06:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور
نواف سلام
صباح اليوم
في
السراي الكبير
وفدًا من
صندوق النقد الدولي
برئاسة
إرنستو
راميريز ريغو.
واكد الرئيس سلام ان اللقاء كان ايجابيا ومثمراً حيث تم البحث في ملاحظات الصندوق على مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، إضافةً إلى مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، كما تمّ البحث في الخطوات العملانية المقبلة بهدف الوصول إلى اتفاق مع الصندوق، بحسب ما جاء في البيان الوزاري للحكومة.
