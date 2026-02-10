سلام بحث مع وفد من الصندوق الدوليّ في الملاحظات على مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف

استقبل الدكتور في وفدًا من برئاسة راميريز ريغو.



واكد الرئيس سلام ان اللقاء كان ايجابيا ومثمراً حيث تم البحث في ملاحظات الصندوق على مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، إضافةً إلى مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، كما تمّ البحث في الخطوات العملانية المقبلة بهدف الوصول إلى اتفاق مع الصندوق، بحسب ما جاء في البيان الوزاري للحكومة.

Advertisement