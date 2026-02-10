تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
في بعلبك... إقفال محلات وسوبرماركت
Lebanon 24
10-02-2026
|
06:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، أنّ
الأمن العام
أقفل بناءً لإشارة
القضاء
المختصّ، 5 محلات تجاريّة وسوبرماركت ومحلات لبيع الخضار في
مدينة بعلبك
، يديرها سوريون بشكل غير قانونيّ.
تابع
