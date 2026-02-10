تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
توقيف فلسطينيّ... نفّذ أعمال نصب واحتيال بلغت قيمتها أكثر من 400 ألف دولار
Lebanon 24
10-02-2026
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
المديرية العامة لأمن الدولة
–
قسم الإعلام
والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
متابعةً للجهود الأمنية التي تهدف إلى مكافحة الجرائم المالية، بتاريخ ٢–٢ ٢٠٢٦ أوقفت
مديرية الجنوب
الإقليمية –
مكتب صيدا
المدعو (أ. ن.)، فلسطيني الجنسية، لإقدامه على ترويج عملة أميركية مزيفة، إضافة إلى تنفيذه أعمال نصب واحتيال بلغت قيمتها أكثر من أربعمائة ألف دولار أميركي.
أجري المقتضى القانوني بحقه بالتنسيق مع
القضاء
المختص.
