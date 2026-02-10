توقيف فلسطينيّ... نفّذ أعمال نصب واحتيال بلغت قيمتها أكثر من 400 ألف دولار

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:



متابعةً للجهود الأمنية التي تهدف إلى مكافحة الجرائم المالية، بتاريخ ٢–٢ ٢٠٢٦ أوقفت الإقليمية – المدعو (أ. ن.)، فلسطيني الجنسية، لإقدامه على ترويج عملة أميركية مزيفة، إضافة إلى تنفيذه أعمال نصب واحتيال بلغت قيمتها أكثر من أربعمائة ألف دولار أميركي.



أجري المقتضى القانوني بحقه بالتنسيق مع المختص.

Advertisement