جولة رقابية جنوبية...ومحاضر ضبط بحق مخالفين

قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في بجولات تفتيشية ، بحضور ومواكبة رئيس المصلحة في محال الخضار والفاكهة واللحوم والدواجن والأفران والحلويات والاجبان والألبان في نطاق بلدات وكفررمان وحاروف وجبشيت وبلدتي حاريص وكفرا وبلدة قضاء ، حيث تم تسطير محضري ضبط بحق صاحب محل خضار في بلدة كفررمان لعدم إعلان الأسعار، وذلك بحضور شرطة بلدية البلدة، ومحضر ضبط بحق صاحب ملحمة في بلدة لتخطيه نسب الأرباح المعتمدة ،كما تم توجيه إنذارات لجميع أصحاب المحال بضرورة التقيد بالقوانين تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.