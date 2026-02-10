تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

جولة رقابية جنوبية...ومحاضر ضبط بحق مخالفين

Lebanon 24
10-02-2026 | 07:06
جولة رقابية جنوبية...ومحاضر ضبط بحق مخالفين
 قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بجولات تفتيشية ، بحضور ومواكبة رئيس المصلحة محمد بيطار في محال الخضار والفاكهة واللحوم والدواجن والأفران والحلويات والاجبان والألبان في نطاق بلدات حبوش وكفررمان وحاروف وجبشيت قضاء النبطية وبلدتي حاريص وكفرا قضاء بنت جبيل وبلدة الماري قضاء حاصبيا، حيث تم تسطير محضري ضبط بحق صاحب محل خضار في بلدة كفررمان لعدم إعلان الأسعار، وذلك بحضور شرطة بلدية البلدة، ومحضر ضبط بحق صاحب ملحمة في بلدة حاروف لتخطيه نسب الأرباح المعتمدة ،كما تم توجيه إنذارات لجميع أصحاب المحال بضرورة التقيد بالقوانين تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.

 
محافظة النبطية

قضاء بنت جبيل

قضاء النبطية

محمد بيطار

بنت جبيل

النبطية

بيت جن

حاصبيا

