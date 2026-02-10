تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تتقدّم بشكوى جزائية ضدّ شركة بجرم تلويث نهر الغزيل

Lebanon 24
10-02-2026 | 07:10
A-
A+
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تتقدّم بشكوى جزائية ضدّ شركة بجرم تلويث نهر الغزيل
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تتقدّم بشكوى جزائية ضدّ شركة بجرم تلويث نهر الغزيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني البيان التالي:

في إطار مهامها القانونية الرامية إلى حماية الموارد المائية ومكافحة مصادر التلوث، تقدّمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى جزائية مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي أمام النيابة العامة التمييزية، بوجه شركة كونكورد للأجهزة المنزلية، على خلفية مخالفات بيئية خطرة وتعدّيات جسيمة على مجرى نهر الغزيل، أحد الروافد الأساسية لنهر الليطاني.

وجاءت هذه الشكوى بنتيجة الكشوفات والمعاينات الميدانية التي أجرتها الفرق الفنية التابعة للمصلحة بتاريخ 6 شباط 2026، والتي أظهرت قيام أشخاص وتجار نفايات بتفكيك برّادات وأجهزة كهربائية مستعملة بصورة بدائية وغير نظامية في منطقة الجراحية – ضمن نطاق بلدية الروضة، ومن ثم رمي المخلّفات الناتجة عنها مباشرة في مجرى النهر وعلى ضفافه، ما حوّل هذا الجزء من نهر الغزيل إلى مكبّ عشوائي للنفايات الصناعية.

وقد تبيّن أن هذه الأجهزة تعود إلى شركة صناعية معروفة بإنتاج الأجهزة الكهربائية، وأن عمليات التفكيك جرت خارج أي إطار قانوني أو رقابي، مع التخلص من المخلّفات البلاستيكية والمعدنية والمواد العازلة والرغوية في مجرى المياه، الأمر الذي يشكّل خطراً مباشراً على نوعية المياه السطحية والجوفية، وعلى الصحة العامة، وعلى النظم البيئية المائية، إضافة إلى إعاقة الجريان الطبيعي للنهر.

وأكدت المصلحة أن هذه الأفعال تمثّل اعتداءً واضحاً على الأملاك العمومية المائية، وخرقاً فاضحاً لقوانين حماية البيئة والمياه، ولا سيّما قانون المياه رقم 192/2020 وقانون حماية البيئة رقم 444/2002، وتستوجب الملاحقة الجزائية الفورية، تطبيقاً لمبدأ “الملوِّث يدفع”.

وبناءً عليه، طالبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بإجراء التحقيقات اللازمة لكشف جميع المتورطين، سواء القائمين بعمليات التفكيك والرمي، أو الوسطاء والمتعهدين، أو أي جهة يثبت تورّطها في تسليم النفايات لمسارات غير قانونية، وإلزام مسبّبي الضرر برفع التعدّيات، وإزالة النفايات، وإعادة تأهيل مجرى نهر الغزيل على نفقتهم الخاصة، واتخاذ كل التدابير القانونية الرادعة، حمايةً للبيئة والموارد المائية والصحة العامة
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصلحة الليطاني: مجرى نهر الغزيل تحول إلى مكب عشوائي مفتوح
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 17:58:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تؤكد متابعة استقرار التغذية الكهربائية
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 17:58:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تواصل أعمال تنظيف المجرى في الحوض الأعلى
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 17:58:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"تراكم كبير للنفايات".. إليكم هذا البيان من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 17:58:11 Lebanon 24 Lebanon 24

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

النيابة العامة التمييزية

النيابة العامة

النظم البيئية

نهر الليطاني

قانون حماية

النيابة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:48 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:38 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:37 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2026-02-10
Lebanon24
10:48 | 2026-02-10
Lebanon24
10:47 | 2026-02-10
Lebanon24
10:38 | 2026-02-10
Lebanon24
10:37 | 2026-02-10
Lebanon24
10:34 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24