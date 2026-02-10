تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
موظفو بلدية صيدا يحتجون على عدم دفع رواتبهم منذ شهرين

Lebanon 24
10-02-2026 | 06:57
موظفو بلدية صيدا يحتجون على عدم دفع رواتبهم منذ شهرين
 نظم موظفو بلدية صيدا وعناصر شرطتها وجهاز الاطفاء التابع لها ، وقفة احتجاجية اليوم داخل حرم المبنى البلدي بسبب تاخر ادارتهم دفع رواتبهم المستحقة منذ شهرين مما عرقل تسيير امورهم المالية والاقتصادية

واكدوا في خلالها " ان المشاكل والتحقيقات الجارية في البلدية ، نحن من يدفع ثمنها بعدم تقاضي رواتبنا ككل الموظفين"، وطالبوا البلدية والمعنيين بهذا الملف ب"تسيير اوضاعنا المعيشية التي لن نستطيع المضي بها على هذا المنوال"، كما طالبوا ب" فصل الاحداث الجارية في ادارة البلدية المالية عن متطلبات الموظفين ومستحقاتهم لتلبية التزاماتهم الحياتية والاجتماعية لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك ".

وتخلل الوقفة اغلاق البوابة الرئيسية تعبيراً عن رفضهم لما الت اليه اوضاعهم من جهة ولايصال رسالة الى البلدية رئيسا واعضاء لايجاد حل لمعاناتهم. 

 

