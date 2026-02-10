شاب تُوفِيَ... هذا ما جرى تحت جسر الطيونة

أفادت مصادر أمنيّة لـ" "، أنّ ما يتمّ تداوله عن وفاة شاب خلال فراره من عناصر حاجز أمنيّ تحت جسر الطيونة، ليس صحيحاً.

وأوضحت أنّ الشاب تُوفِيَ بعدما صدمته سيارة في المنطقة.