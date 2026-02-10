تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
3 منخفضات جويّة في طريقها إلى لبنان... إليكم بالتفاصيل ما كشفه الأب خنيصر عن الطقس
Lebanon 24
10-02-2026
|
07:20
أشار المتخصص في الأحوال الجويّة الأب
إيلي خنيصر
، إلى أنّ منخفضين جويين متتاليين سيضربان
لبنان
.
وقال الأب
خنيصر
إنّ "المنخفض الاول يبدأ مساء اليوم الثلاثاء، ويشتدّ يوم غدّ الاربعاء 11 شباط، مع سرعة رياح تلامس 75 كم، وتساقط كثيف للبرَد وامطار غزيرة الى متوسطة وصواعق بنسبة 35%".
وأضاف أنّ "نسبة الهطولات على الساحل من الجنوب الى
الشمال
، ستتراوح بين 40 و65 مم، وعلى الجبال الغربية بين 28 و37 مم، وفي
البقاع
بين 10 و 25 مم".
وتابع أنّ "المنخفض الثاني سيبدأ يومَي الجمعة والسبت 13 و14 شباط"، ولفت إلى أنّ "الطقس سيكون عاصفاً، والرياح ستلامس 100 كم في الساعة مع امطار طوفانية بين 35 و 75 مم، وصواعق بنسبة 90% وتساقط كثيف للبرَد مع ارتفاع موج البحر الى 5 امتار، بينما الامطار ستكون طوفانية ساحلاً (لبنان وسوريا)".
وقال إنّ "الرياح ستكون جنوبية شرقية يوميّ الأحد والإثنين ودافئة، مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتلامس 26 درجة ساحلاً قبل ان يضرب لبنان منخفض جوي ثالث بأمطار غزيرة وصواعق ورياح وحبات برد منتصف الاسبوع المقبل".
