لقاء سيدة الجبل: استعادة القرار الوطني يشكّل بداية الحلول التنموية والإنمائية والإصلاحية على مساحة لبنان

أكد "لقاء سيدة الجبل" في اجتماعه الاسبوعي، ان " نزفت مجدداً مع انهيار مبنى جديد، وكأن مأساة انهيار مبنى القبة في 24 من الشهر الماضي لم تكفِ مع الإشارة الى الغياب التام للدولة بكافة مؤسساتها منذ عقود عن هذه المأساة المتوقعة"، معتبرا ان "إن الحل يجب أن يكون وطنياً بامتياز من خلال احتضان طرابلس بوصفها عاصمة الثانية، ومعالجة أزمتها بكل الوسائل العملية والسريعة كي لا يكبر الشعور بالتخلي عنها لدى الشريحة الشعبية".

وأكد "اللقاء" مجددا "ان استعادة القرار الوطني يشكّل بداية الحلول التنموية والإنمائية والإصلاحية على مساحة لبنان، من أقصى الجنوب الى أقصى ومن حتى حدود ".

وإذ لفت "اللقاء" الى ان "اللبنانيين يترقبون مستقبل المفاوضات الاميركية - الايرانية في جوٍ من القلق على مصير لبنان إذا قرّر " " إقحام البلد مجدداً في معركة مع اسرائيل دفاعاً عن "، جدد "وهو الذي تفرّد منذ العام 2022 بوصف "حزب الله" بأنه أداةً للاحتلال الايراني للبنان، رفضه القاطع لاستخدام لبنان كورقة تفاوضية لمصلحة هذا ، ويدعو القوى السياسية إلى التعامل مع الحزب بوصفه فصيلاً من الحرس الثوري الايراني".

وحضر الاجتماع كل من: احمد ، احمد عيّاش، احمد ظاظا، امين بشير، انطوان اندراوس، انطوان قسيس، انطونيا الدويهي، ايصال صالح، ايلي الحاج، ايمن جزيني، ايلي قصيفي، ايلي كيرللس، بسام خوري، بشرى عيتاني، بهجت سلامة، بيار عقل، توفيق كسبار، جاد الاخوي، جورج سلوان، جورج الكلاس، جوزف فرح، جوزف كرم، حبيب خوري، حُسن عبود، خليل طوبيا، خالد نصولي، دعد قزي، رالف جرمانوس، ربى كبارة، رمزي بو خالد، رودريك نوفل، ريتا معتوق، زاهي موصللي، زينة كريدية، سامي شمعون، سعد كيوان، سلاف الحاج، سناء الجاك، طوني حبيب، طوبيا عطالله، عمر ، عمر حلبلب، غلشان ساغلام، غسان مغبغب، فارس سعيد، فيروز جودية، كارول بابيكيان، كمال ريشا، لينا تنير، لينا فرج الله، ماجد كرم، مارك جعارة، ماريان عيسى الخوري، مأمون ملك، محمود وهبة، مصطفى علوش، مياد حيدر، نادرة فواز، نادين كارابيديان، نبيل مملوك، نبيل يزبك، نورما رزق، هلا ابو نادر قسيس، يوسف الخوري.