تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لقاء سيدة الجبل: استعادة القرار الوطني يشكّل بداية الحلول التنموية والإنمائية والإصلاحية على مساحة لبنان

Lebanon 24
10-02-2026 | 07:43
A-
A+
لقاء سيدة الجبل: استعادة القرار الوطني يشكّل بداية الحلول التنموية والإنمائية والإصلاحية على مساحة لبنان
لقاء سيدة الجبل: استعادة القرار الوطني يشكّل بداية الحلول التنموية والإنمائية والإصلاحية على مساحة لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أكد "لقاء سيدة الجبل" في اجتماعه الاسبوعي، ان "طرابلس نزفت مجدداً مع انهيار مبنى جديد، وكأن مأساة انهيار مبنى القبة في 24 من الشهر الماضي لم تكفِ مع الإشارة الى الغياب التام للدولة بكافة مؤسساتها منذ عقود عن هذه المأساة المتوقعة"، معتبرا ان "إن الحل يجب أن يكون وطنياً بامتياز من خلال احتضان طرابلس بوصفها عاصمة لبنان الثانية، ومعالجة أزمتها بكل الوسائل العملية والسريعة كي لا يكبر الشعور بالتخلي عنها لدى الشريحة الشعبية".

وأكد "اللقاء" مجددا "ان استعادة القرار الوطني يشكّل بداية الحلول التنموية والإنمائية والإصلاحية على مساحة لبنان، من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال ومن بيروت حتى حدود سوريا".

وإذ لفت "اللقاء" الى ان "اللبنانيين يترقبون مستقبل المفاوضات الاميركية - الايرانية في جوٍ من القلق على مصير لبنان إذا قرّر "حزب الله" إقحام البلد مجدداً في معركة مع اسرائيل دفاعاً عن ايران"، جدد "وهو الذي تفرّد منذ العام 2022 بوصف "حزب الله" بأنه أداةً للاحتلال الايراني للبنان، رفضه القاطع لاستخدام لبنان كورقة تفاوضية لمصلحة هذا الاحتلال، ويدعو القوى السياسية إلى التعامل مع الحزب بوصفه فصيلاً من الحرس الثوري الايراني".

وحضر الاجتماع كل من: احمد فتفت، احمد عيّاش، احمد ظاظا، امين بشير، انطوان اندراوس، انطوان قسيس، انطونيا الدويهي، ايصال صالح، ايلي الحاج، ايمن جزيني، ايلي قصيفي، ايلي كيرللس، بسام خوري، بشرى عيتاني، بهجت سلامة، بيار عقل، توفيق كسبار، جاد الاخوي، جورج سلوان، جورج الكلاس، جوزف فرح، جوزف كرم، حبيب خوري، حُسن عبود، خليل طوبيا، خالد نصولي، دعد قزي، رالف جرمانوس، ربى كبارة، رمزي بو خالد، رودريك نوفل، ريتا معتوق، زاهي موصللي، زينة كريدية، سامي شمعون، سعد كيوان، سلاف الحاج، سناء الجاك، طوني حبيب، طوبيا عطالله، عمر العلي، عمر حلبلب، غلشان ساغلام، غسان مغبغب، فارس سعيد، فيروز جودية، كارول بابيكيان، كمال ريشا، لينا تنير، لينا فرج الله، ماجد كرم، مارك جعارة، ماريان عيسى الخوري، مأمون ملك، محمود وهبة، مصطفى علوش، مياد حيدر، نادرة فواز، نادين كارابيديان، نبيل مملوك، نبيل يزبك، نورما رزق، هلا ابو نادر قسيس، يوسف الخوري. 

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
لقاء سيدة الجبل يعترض على سلوك "حزب الله" ويدعم الانتفاضة الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 17:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الاعتدال الوطني: لإعلان حالة طوارئ إنمائية في مناطق عكار المتضررة من العاصفة
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 17:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء وطني للهيئة الوطنية لشؤون المرأة برئاسة السيّدة الأولى لدعم اقتراح قانون الكوتا النسائية في الانتخابات
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 17:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تنظيم محطات المحروقات في لبنان: خطوة متأخرة أم بداية لاستعادة ضبط القطاع؟
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 17:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب الله

الاحتلال

الاميركي

ايرانية

طرابلس

بيروت

الشمال

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:55 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:48 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:38 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:55 | 2026-02-10
Lebanon24
10:51 | 2026-02-10
Lebanon24
10:48 | 2026-02-10
Lebanon24
10:47 | 2026-02-10
Lebanon24
10:38 | 2026-02-10
Lebanon24
10:37 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24