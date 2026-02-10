اجتماع في النبطية وبحث في حماية الأمن الغذائي والاجتماعي

بحث رئيس والمستخدمين في حسين مغربل، ورئيس مصلحة الاقتصاد في المحافظة محمد ، ملف حماية الأمن الغذائي والاجتماعي وضبط الاسعار لأبناء المحافظة، حيث عقد اجتماع عرض الأوضاع المعيشية في حضور ممثل نقابة الفواكه و الخضار في .

وبحسب بيان، فقد تركز حول "ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية وحازمة مع اقتراب شهر المبارك، لضمان استقرار الاسعار في الأسواق وحماية لقمة عيش العمال والكادحين وسائر المواطنين، حيث شدد المجتمعون على تكثيف الرقابة الميدانية، و دعوة مراقبي حماية المستهلك إلى مضاعفة جهودهم وجولاتهم التفتيشية في الأسواق بخاصة في هذه الفترة الحساسة التي تسبق شهر رمضان، رغم قلة الامكانات المادية و نقص في عدد المراقبين".

وشددوا على "ضرورة ضبط الاسعار وبخاصة السلع الأساسية، لاسيما الخضر واللحوم، ومنع أي محاولات للاحتكار أو استغلال زيادة الطلب عليها في شهر رمضان المبارك".

اما مغربل فأكد "وقوف خلف جهود مصلحة الاقتصاد"، داعياً الأجهزة المعنية إلى " الضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه التلاعب بلقمة عيش المواطن في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة".من جهته، شدد بيطار على ان "مصلحة الاقتصاد لن تتوانى عن القيام بواجباتها ضمن الإمكانيات المتاحة، وأن فرق الرقابة ستكون حاضرة بقوة في الأسواق لتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، وضمان التجار بالمعايير القانونية والأخلاقية وضرورة رفع اعلان عن الاسعار لكافة المواد الاستهلاكيه بما فيها الخضر والفواكه واللحوم".

وفي الختام تم الاتفاق على "متابعة التواصل واللقاءات لما فيها مصلحة المواطنين".