تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اجتماع في النبطية وبحث في حماية الأمن الغذائي والاجتماعي

Lebanon 24
10-02-2026 | 07:49
A-
A+
اجتماع في النبطية وبحث في حماية الأمن الغذائي والاجتماعي
اجتماع في النبطية وبحث في حماية الأمن الغذائي والاجتماعي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 بحث رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية حسين مغربل، ورئيس مصلحة الاقتصاد في المحافظة محمد بيطار، ملف حماية الأمن الغذائي والاجتماعي وضبط الاسعار لأبناء المحافظة، حيث عقد اجتماع عرض الأوضاع المعيشية في حضور ممثل نقابة الفواكه و الخضار في النبطية.

وبحسب بيان، فقد تركز النقاش حول "ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية وحازمة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لضمان استقرار الاسعار في الأسواق وحماية لقمة عيش العمال والكادحين وسائر المواطنين، حيث شدد المجتمعون على تكثيف الرقابة الميدانية، و دعوة مراقبي حماية المستهلك إلى مضاعفة جهودهم وجولاتهم التفتيشية في الأسواق بخاصة في هذه الفترة الحساسة التي تسبق شهر رمضان، رغم قلة الامكانات المادية و نقص في عدد المراقبين".

وشددوا على "ضرورة ضبط الاسعار وبخاصة السلع الأساسية، لاسيما الخضر واللحوم، ومنع أي محاولات للاحتكار أو استغلال زيادة الطلب عليها في شهر رمضان المبارك".

اما مغربل فأكد "وقوف اتحاد النقابات خلف جهود مصلحة الاقتصاد"، داعياً الأجهزة المعنية إلى " الضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه التلاعب بلقمة عيش المواطن في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة".من جهته، شدد بيطار على ان "مصلحة الاقتصاد لن تتوانى عن القيام بواجباتها ضمن الإمكانيات المتاحة، وأن فرق الرقابة ستكون حاضرة بقوة في الأسواق لتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، وضمان التزام التجار بالمعايير القانونية والأخلاقية وضرورة رفع اعلان عن الاسعار لكافة المواد الاستهلاكيه بما فيها الخضر والفواكه واللحوم".

وفي الختام تم الاتفاق على "متابعة التواصل واللقاءات لما فيها مصلحة المواطنين".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
هاني من برلين: إدارة المياه أولوية وطنية لحماية الأمن الغذائي وتعزيز صمود المزارعين
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 17:58:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة: للتعاون لحماية الأمن الغذائي ومكافحة الغش ودعم السوق قبيل رمضان
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 17:58:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي يجتمع اليوم لبحث التطورات في إيران
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 17:58:59 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع في المديرية العامة للنقل البري والبحري وبحث في تداعيات القرار السوري على الشاحنات اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 17:58:59 Lebanon 24 Lebanon 24

اتحاد نقابات العمال

اتحاد النقابات

محافظة النبطية

رئيس اتحاد

من جهته

التزام

النقاش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:55 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:48 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:38 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:55 | 2026-02-10
Lebanon24
10:51 | 2026-02-10
Lebanon24
10:48 | 2026-02-10
Lebanon24
10:47 | 2026-02-10
Lebanon24
10:38 | 2026-02-10
Lebanon24
10:37 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24