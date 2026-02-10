لجنة الإدارة والعدل ناقشت التبليغ الإلكتروني لتسريع سير العدالة في لبنان

عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة اليوم برئاسة النائب عدوان، بحضور وزير العدل عادل نصار وممثلي نقابتي محامي والشمال.



تمحورت الجلسة حول بحث سُبل تسريع مجرى العدالة، مع التركيز بشكل خاص على اقتراح اعتماد التبليغ الإلكتروني عبر البريد الإلكتروني كإجراء جديد.



أشار النائب عدوان إلى أن تطبيق هذا النظام يتطلب تجهيزات تقنية خاصة في وزارة العدل، ووضع نظام محدد، بالإضافة إلى تعديل قانوني على أصول المحاكمات لضمان الشرعية القانونية للإجراءات الإلكترونية.



وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة العدل ومجلس والنقابتان المذكورتان بدراسة الاقتراح وتقديم مقترحاتهم العملية خلال مهلة قصيرة، تمهيداً لاعتماده بهدف تعزيز سرعة وفاعلية النظام القضائي في . (الوكالة الوطنية للإعلام)



