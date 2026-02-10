في محلات المجوهرات... هذه الخدمة توقفت





علم " " أنّ أصحاب محلات المجوهرات توقفوا عن تقسيط بسبب عدم إستقرار الأسعار عالميّاً، وخصوصاً بعد إنخفاض سعر الأونصة إلى ما دون الـ5000 دولار، وارتفاعها من جديد في الأيّام الأخيرة.



وأشارت مصادر مالية إلى أنّ خدمة تقسيط الذهب ستعود، إذا استقرّت الأسعار قريباً.



وتجدر الإشارة إلى أنّ محلات بيع المجوهرات تعمد إلى شراء الذهب والفضة من المواطنين بأسعار أعلى من تلك المُحدّدة.

