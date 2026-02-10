بالصور... مرض مجهول يُصيب الأبقار في مزارع لبنانيّة

علم " "، أنّ الأبقار في عدد كبيرٍ من المزارع الموجودة في نطاق بلدة علي النهري - ، أُصيبت بمرض مجهول.

وبحسب المعلومات، نفقت بعض الأبقار، ما استدعى تحرّك البلديّة.

وتابع محافظ القاضي مع لأمن الدولة في البقاع العميد ورئيس مصلحة الزراعة في البقاع الدكتور القضية.

وأوعز الى الدكتور عقل بإجراء كشف ميداني سريع على الأبقار، وإفادته بكلّ جديد ليُبنى على الشيء مقتضاه، حفاظا على الامن الغذائي وسلامة وصحة المواطنين.