Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بالصور... مرض مجهول يُصيب الأبقار في مزارع لبنانيّة

Lebanon 24
10-02-2026 | 08:36
بالصور... مرض مجهول يُصيب الأبقار في مزارع لبنانيّة
بالصور... مرض مجهول يُصيب الأبقار في مزارع لبنانيّة photos 0
علم "لبنان 24"، أنّ الأبقار في عدد كبيرٍ من المزارع الموجودة في نطاق بلدة علي النهري - قضاء زحلة، أُصيبت بمرض مجهول.
 
 
وبحسب المعلومات، نفقت بعض الأبقار، ما استدعى تحرّك البلديّة.
 
 
وتابع محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده مع المدير الإقليمي لأمن الدولة في البقاع العميد نبيل الزوقي ورئيس مصلحة الزراعة في البقاع الدكتور خليل عقل القضية.
 
 
وأوعز الى الدكتور عقل بإجراء كشف ميداني سريع على الأبقار، وإفادته بكلّ جديد ليُبنى على الشيء مقتضاه، حفاظا على الامن الغذائي وسلامة وصحة المواطنين.
 
 
 
 
المدير الإقليمي

كمال ابو جوده

نبيل الزوقي

أمن الدولة

قضاء زحلة

كمال ابو

لبنان 24

ابو جوده

