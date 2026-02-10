لقاء في بلدية صيدا عرض لمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الاطفال والطلاب

نظمت جمعية" نضال لأجل الانسان" بالتعاون مع اللجنة الاجتماعية في بلدية ، لقاء خاصا عن مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والطلاب والمجتمع، في حضور النواب: الدكتور ، الدكتور أسامة سعد، رئيس لجنة حقوق الانسان في المجلس النيابي النائب الدكتور ميشال موسى، ممثل الدكتور أسامة ارناووط، ممثل الرائد حسين شهان، ممثلة بلدية الهلالية هنا أبو مرعي، ورئيسة جمعية "نضال لأجل الانسان " ريما صليبا، ومنسق البرامج في الجمعية عبد البديع الددا.



وجرى خلال اللقاء وفق بيان عن الجمعية،" البحث في هذه مخاطر وسائل التواصل ، وتم التداول في كيفية اخذ خطوات واقرار ضوابط وسن قوانين خاصة للتقليل من اثارها السلبية على الأطفال، حيث أبدى الحاضرون اهتمامهم بالتعاون والاستمرار بالتنسيق، كل من خلال موقعه وما يمثل، من أجل الوصول إلى توصيات عملية في هذا المجال، يتم رفعها الى الجهات المعنية من اجل احداث تغيير اجتماعي ايجابي في هذا المجال. يتبع هذا اللقاء لقاءات لاحقة لمتابعة التوصيات وتنفيذها".

Advertisement