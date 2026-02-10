تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

لقاء في بلدية صيدا عرض لمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الاطفال والطلاب

Lebanon 24
10-02-2026 | 08:54
لقاء في بلدية صيدا عرض لمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الاطفال والطلاب
لقاء في بلدية صيدا عرض لمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الاطفال والطلاب photos 0
نظمت جمعية" نضال لأجل الانسان" بالتعاون مع اللجنة الاجتماعية في بلدية صيدا، لقاء خاصا عن مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والطلاب والمجتمع،  في حضور النواب: الدكتور عبد الرحمن البزري، الدكتور أسامة سعد، رئيس لجنة حقوق الانسان في المجلس النيابي النائب الدكتور ميشال موسى، ممثل بهية الحريري الدكتور أسامة ارناووط، ممثل قوى الأمن الداخلي الرائد حسين شهان، ممثلة بلدية الهلالية  هنا أبو مرعي، ورئيسة جمعية "نضال لأجل الانسان " ريما صليبا، ومنسق البرامج في الجمعية  عبد البديع الددا.  
 
وجرى خلال اللقاء وفق بيان عن الجمعية،" البحث في هذه مخاطر وسائل التواصل بشكل عام، وتم التداول في كيفية اخذ خطوات واقرار ضوابط وسن قوانين خاصة للتقليل من اثارها السلبية على الأطفال، حيث أبدى الحاضرون اهتمامهم بالتعاون والاستمرار بالتنسيق، كل من خلال موقعه وما يمثل، من أجل الوصول إلى توصيات عملية في هذا المجال، يتم رفعها الى الجهات المعنية من اجل احداث تغيير اجتماعي ايجابي في هذا المجال. وسوف يتبع هذا اللقاء لقاءات لاحقة لمتابعة التوصيات وتنفيذها".
