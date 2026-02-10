تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مركز الخيام يحذر من انتهاكات إسرائيلية بحق لبنانيين مختطفين

Lebanon 24
10-02-2026 | 08:57
A-
A+
مركز الخيام يحذر من انتهاكات إسرائيلية بحق لبنانيين مختطفين
مركز الخيام يحذر من انتهاكات إسرائيلية بحق لبنانيين مختطفين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أطلق "مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب"، خلال مؤتمر صحافي في مقره، رسالة عاجلة إلى مجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية، ضمن الحملة المطالبة بالإفراج عن المعتقلين اللبنانيين والفلسطينيين.

وحضر المؤتمر رئيس المركز محمد صفا، والمسؤولون عن العلاقات في مؤسسات إنسانية وحقوقية، إلى جانب مهتمين.

وقرأت المستشارة الحقوقية للمركز، شهناز غياض، نص الرسالة التي أشارت إلى "احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي لمواطنين لبنانيين، في إطار عدوانها على لبنان". وأوضحت أن "المعلومات المتاحة تُفيد باختطاف مزارعين وصيادين وطلاب، سواء قبل أو بعد إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024".

وأكدت الرسالة أن "هذه الاختطافات تشكل انتهاكاً لسيادة لبنان، وخرقاً للقانون الدولي والإنساني، بما فيه اتفاقية جنيف التي تمنع نقل المختطفين من الأراضي المحتلة".

وكشفت الرسالة، استناداً إلى معلومات من عائلات المختطفين وشهادات غير مباشرة، عن "وجود إصابات خطيرة بين المحتجزين، من دون توفر أي معطيات عن حالتهم الصحية أو تلقيهم للعلاج". وضربت الرسالة أمثلة على حالات منها "إصابة بالغة أدت لمضاعفات صحية، وأخرى بجروح ونزيف، إضافة إلى صياد أصيب أثناء عمله في منطقة الناقورة قبل توقيفه".

ولفتت الرسالة إلى أن "القوات الإسرائيلية ترفض حتى الآن السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المختطفين أو التواصل معهم"، معتبرة أن ذلك "يدفع نحو مخاوف حقيقية على سلامتهم، ويضعهم تحت احتجاز بعيداً عن أي رقابة".

ودعت الرسالة مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى "بذل جهود عاجلة وضاغطة لوقف العدوان على لبنان، والتحقق من مصير المختطفين، والإفراج عن الجرحى منهم، والسماح فوراً للصليب الأحمر بزيارتهم".

وطالبت أيضاً بـ"تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الانتهاكات، ودعم عودة النازحين إلى قراهم المدمرة، وإعادة إعمار منازلهم، مع تحميل إسرائيل المسؤولية".

واختتمت الرسالة بالتأكيد على أن "ضمان احترام القانون الدولي وحماية المدنيين هو أساس عمل الأمم المتحدة"، معربة عن الأمل في "اتخاذ الإجراءات المناسبة للإفراج الفوري عن المختطفين والسماح بزيارتهم، تماشياً مع اتفاق وقف الأعمال العدائية". (الوكالة الوطنية للإعلام)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصور: قوة إسرائيلية مُعادية تتوغل فجرا وتفخخ مبنى من 3 طوابق في الخيام
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:39:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة جال في "مركز لبنان الطبي": سيكون من الأكثر خدمة لكل اللبنانيين
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:39:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يحذّر أوروبا من عواقب وخيمة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:39:30 Lebanon 24 Lebanon 24
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم عنصرًا من "الحزب" في الخيام
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:39:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية للإعلام

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

المجتمع الدولي

الأمم المتحدة

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-02-10
Lebanon24
13:28 | 2026-02-10
Lebanon24
13:07 | 2026-02-10
Lebanon24
13:00 | 2026-02-10
Lebanon24
12:51 | 2026-02-10
Lebanon24
12:42 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24