رقية خرجت من منزل ذويها ولم تَعُد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقودة:

-رقيه حسين (مواليد عام 1994، لبنانية)

التي غادرت بتاريخ 8-02-2026، منزل ذويها الكائن في محلة الضم والفرز/ ، الى جهة مجهولة ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة التل في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 448303-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

