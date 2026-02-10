البزري عرض مع وفد "الجبهة الديمقراطية" التطورات الفلسطينية وقضايا اللاجئين

التقى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري وفدا قياديا من من " لتحرير "، ضم مسؤول الجبهة في يوسف أحمد وعضو عدنان أبو النايف وعضو اللجنة المركزية تيسير عمار وعضو قيادة لبنان فؤاد عثمان، بحضور كامل شريتح.



وأطلع الوفد البزري على الأوضاع في ظل استمرار حرب الإبادة والعدوان على الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.



كما تناول اللقاء أوضاع اللاجئين في لبنان، والتحديات التي يواجهونها على كافة الصعد السياسية والمعيشية، في ظل الإجراءات التقليصية المستمرة التي تتخذها إدارة الأونروا في العديد من البرامج والخدمات، وضرورة تفعيل التنسيق اللبناني الفلسطيني، وتنظيم العلاقات على أسس متينة وسليمة، ومعالجة كافة بالحوار. (الوكالة الوطنية للاعلام)

