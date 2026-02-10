تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
البزري عرض مع وفد "الجبهة الديمقراطية" التطورات الفلسطينية وقضايا اللاجئين
Lebanon 24
10-02-2026
|
09:33
photos
التقى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري وفدا قياديا من من "
الجبهة
الديمقراطية
لتحرير
فلسطين
"، ضم مسؤول الجبهة في
لبنان
يوسف أحمد وعضو
المكتب السياسي
عدنان أبو النايف وعضو اللجنة المركزية تيسير عمار وعضو قيادة لبنان فؤاد عثمان، بحضور كامل شريتح.
وأطلع الوفد البزري على الأوضاع
الفلسطينية
في ظل استمرار حرب الإبادة والعدوان على الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.
كما تناول اللقاء أوضاع اللاجئين
الفلسطينيين
في لبنان، والتحديات التي يواجهونها على كافة الصعد السياسية والمعيشية، في ظل الإجراءات التقليصية المستمرة التي تتخذها إدارة الأونروا في العديد من البرامج والخدمات، وضرورة تفعيل التنسيق اللبناني الفلسطيني، وتنظيم العلاقات على أسس متينة وسليمة، ومعالجة كافة
القضايا
بالحوار. (الوكالة الوطنية للاعلام)
