فيديو لسقوط سيارة في كفردبيان... ما حقيقته؟

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، يُظهر سقوط سيارة رباعية الدفع، من أعلى جسر في كفردبيان.

وفي هذا السياق، كشف الصحافي ، أنّ "الفيديو يعود إلى كواليس تصوير مسلسل "بالحرام"، من بطولة الممثلة ، الذي سيُعرض في شهر المبارك.

وأضاف مرعب: "هو مشهد تمثيلي ضمن عمل درامي ضخم إنتاجيّاً، وليس حادثًا حقيقيّاً".

