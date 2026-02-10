فيديو لسقوط سيارة في كفردبيان... ما حقيقته؟

انتشر خلال الساعات الأخيرة بشكلٍ واسع فيديو يُظهر سقوط سيارة رانج من أعلى جسر في كفردبيان.
وللتوضيح، الفيديو يعود إلى كواليس تصوير مسلسل #بالحرام، وهو مشهد تمثيلي ضمن عمل درامي ضخم إنتاجيًا، وليس حادثًا حقيقيًا.
المسلسل من بطولة النجمة #ماغي_بو_غصن ، ويضم نخبة من أبرز نجوم… pic.twitter.com/gYwIHVIFAK
— Elie Merheb (@_ElieMerheb) February 10, 2026
انتشر خلال الساعات الأخيرة بشكلٍ واسع فيديو يُظهر سقوط سيارة رانج من أعلى جسر في كفردبيان.
وللتوضيح، الفيديو يعود إلى كواليس تصوير مسلسل #بالحرام، وهو مشهد تمثيلي ضمن عمل درامي ضخم إنتاجيًا، وليس حادثًا حقيقيًا.
المسلسل من بطولة النجمة #ماغي_بو_غصن ، ويضم نخبة من أبرز نجوم… pic.twitter.com/gYwIHVIFAK