Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

"لن نتهاون".. بلدية سير - الضنية تحذر من حرق النفايات في البلدة

Lebanon 24
10-02-2026 | 09:43
لن نتهاون.. بلدية سير - الضنية تحذر من حرق النفايات في البلدة
اكدت بلدية سير  - الضنية، في بيان، "إلتزامها التام بضمان بيئة نظيفة وصحية للجميع، وذلك من خلال جهودها المستمرة في جمع النفايات على مدار ستة أيام في الأسبوع، وتنقطع الخدمة فقط يوم الأحد كونه يوم عطلة رسمية للكوادر العاملة. لكن البلدية لاحظت مؤخراً تصرفات فردية غير حضارية تتمثل في حرق النفايات، ممّا يعرّض صحة المواطنين وسلامة البيئة لخطر جسيم، كما يؤدي إلى إلحاق أضرار بالغة في آليات الجمع ومرافق التخلص النهائي".

واكدت البلدية أنها "ستلتزم، على الرغم من المخاطر التي يشكلها حرق النفايات على معداتها، بإزالة هذه النفايات المحروقة حرصاً منها على رفع الضرر والأذى والروائح الكريهة عن السكان، ولن تتهاون مع أي شخص يثبت تورطه في حرق النفايات وسيتمّ إتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، تشمل تحرير محاضر ضبط مالية، نظراً للعواقب البيئية والصحية الوخيمة الناتجة عن هذا التصرف".

وطلبت البلدية، "حرصاً على المظهر العام ومنعاً لتراكم النفايات في الشوارع، عدم إخراج النفايات أو رميها يوم الأحد نهائياً، والإنتظار حتى صباح يوم الإثنين لضمان رفعها فوراً، وناشدت السكان "بتحمل المسؤولية والتعاون الدائم معها للحفاظ على بلدتنا". 
