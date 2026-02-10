قاسم: إسرائيل وأميركا اليوم أضعف من أيّ وقت مضى

قال لـ" " الشيخ نعيم قاسم "لا بدّ أنّ نحيي الإسلام وأن نبارك للشعب انتصار الثورة المباركة بقيادة الإمام الخميني، هذه الثورة أضاءت العالم واستطاعت أن تكون سنداً للمستضعفين ورفعت لواء فلسطين".

وأضاف قاسم خلال الحفل التأبيني الذي أقامه "حزب االله" بمناسبة مرور أسبوع على وفاة القائد سلهب في بلدة بريتال: "ان شاء الله تكون إيران منصورة دائماً، وهي لا يمكن مع قائدها إلا أن تكون من ضمن مصاف الدول العزيزة".

وتابع: "مقاومتنا في هي جهادٌ في سبيل الله تعالى ودفعٌ للعدوان وحماية للإنسانية والأرض والحقوق والعزة والكرامة، وهي مشروعة وشرعية في آن، والنتيجة نصرٌ يأتي في الوقت المناسب".

وأشار إلى أنّ "المقاومة أنقذت لبنان، والدولة إذا أرادت أن تنهض وتبني أجيال هذا البلد، هي تحتاج سنداً لها".

وأضاف قاسم: "لا أحد يملي على لبنان أن يضعف قدرته الدفاعية، والتجريد من السلاح هو الهدف المركزي لإسرائيل وأميركا، والمقاومة مكفولة في الدستور".

وأكّد أنّ "الدستور ينص على أنّ المقاومة أصل والشعب أصل، والقوة المسلحة تعبيرٌ عن الشعب وحماية لبنان، والمقاومة جزء من هذه الحماية".

ولفت قاسم إلى أنّ "كلّ المنطقة تُصاغ اليوم على قياس الهيمنة الأميركية - ، ولبنان لن يكون معبراً نحو هذه الهيمنة والهزيمة".

وقال: " اليوم أضعف من أي وقت مضى، لأن لا قيمة لها من دون أميركا ولأنها لم تتمكّن من الحسم، وموقعها دولياً أصبح سيئاً، وذلك دليل على أنها في طور التراجع". وتابع قاسم: "أميركا أيضاً اليوم أضعف من أي وقت مضى، فهي لا تراكم إنجازات بل أعداء وشعوب لا تريدها". وأضاف: "معنيون بأن تبقى إسرائيل بلا حدود وبلا استقرار، وما مرّ على المقاومة الإسلامية في لبنان من تفجيرات البيجر واستشهاد القادة والدمار تهتزّ له الجبال وتسقط معه الدول، ولكن الحمدلله بقينا مرفوعي الرؤوس بمجاهدينا وشعبنا وإرادتنا". وأعلن قاسم أنّ "حزب الله" أخد قرار الإيواء لثلاثة أشهر، والإيواء مسؤولية الدولة، وبما أنها عاجزة عن ذلك، نعتبر أنفسنا مسؤولين عن تأمين الإيواء بأي طريقة، لأننا معنيون بأن نحتضن ناسنا". وشدّد على "أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها"، وقال "نعمل لها". ودعا الحكومة إلى أنّ "تكون معنية أكثر بموضوع التعافي الاقتصادي ومعالجة رواتب القطاع العام".