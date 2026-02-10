تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
قاسم: إسرائيل وأميركا اليوم أضعف من أيّ وقت مضى
Lebanon 24
10-02-2026
|
09:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
الأمين العام
لـ"
حزب الله
" الشيخ نعيم قاسم "لا بدّ أنّ نحيي
إيران
الإسلام وأن نبارك للشعب
الإيراني
انتصار الثورة المباركة بقيادة الإمام الخميني، هذه الثورة أضاءت العالم واستطاعت أن تكون سنداً للمستضعفين ورفعت لواء فلسطين".
وأضاف قاسم خلال الحفل التأبيني الذي أقامه "حزب االله" بمناسبة مرور أسبوع على وفاة القائد
علي حسن
سلهب في بلدة بريتال: "ان شاء الله تكون إيران منصورة دائماً، وهي لا يمكن مع قائدها إلا أن تكون من ضمن مصاف الدول العزيزة".
وتابع: "مقاومتنا في
لبنان
هي جهادٌ في سبيل الله تعالى ودفعٌ للعدوان وحماية للإنسانية والأرض والحقوق والعزة والكرامة، وهي مشروعة وشرعية في آن، والنتيجة نصرٌ يأتي في الوقت المناسب".
وأشار إلى أنّ "المقاومة
أنقذت لبنان، والدولة
اللبنانية
إذا أرادت أن تنهض وتبني أجيال هذا البلد، هي تحتاج
المقاومة
سنداً لها".
وأضاف قاسم: "لا أحد يملي على لبنان أن يضعف قدرته الدفاعية، والتجريد من السلاح هو الهدف المركزي لإسرائيل وأميركا، والمقاومة مكفولة في الدستور".
وأكّد أنّ "الدستور ينص على أنّ المقاومة أصل والشعب أصل، والقوة المسلحة تعبيرٌ عن الشعب وحماية لبنان، والمقاومة جزء من هذه الحماية".
ولفت قاسم إلى أنّ "كلّ المنطقة تُصاغ اليوم على قياس الهيمنة الأميركية -
الإسرائيلية
، ولبنان لن يكون معبراً نحو هذه الهيمنة والهزيمة".
وقال: "
إسرائيل
اليوم أضعف من أي وقت مضى، لأن لا قيمة لها من دون أميركا ولأنها لم تتمكّن من الحسم، وموقعها دولياً أصبح سيئاً، وذلك دليل على أنها في طور التراجع".
وتابع قاسم: "أميركا أيضاً اليوم أضعف من أي وقت مضى، فهي لا تراكم إنجازات بل أعداء وشعوب لا تريدها".
وأضاف: "معنيون بأن تبقى إسرائيل بلا حدود وبلا استقرار، وما مرّ على المقاومة الإسلامية في لبنان من تفجيرات البيجر واستشهاد القادة والدمار تهتزّ له الجبال وتسقط معه الدول، ولكن الحمدلله بقينا مرفوعي الرؤوس بمجاهدينا وشعبنا وإرادتنا".
وأعلن قاسم أنّ "حزب الله" أخد قرار الإيواء لثلاثة أشهر، والإيواء مسؤولية الدولة، وبما أنها عاجزة عن ذلك، نعتبر أنفسنا مسؤولين عن تأمين الإيواء بأي طريقة، لأننا معنيون بأن نحتضن ناسنا".
وشدّد على "أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها"، وقال "نعمل لها".
ودعا الحكومة إلى أنّ "تكون معنية أكثر بموضوع التعافي الاقتصادي ومعالجة رواتب القطاع العام".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاسم: إسرائيل اليوم أضعف من أي وقت مضى رغم كل الإمكانات والدعم الدولي ولم تحقق أهدافها في غزة ولبنان وإيران واليمن
Lebanon 24
قاسم: إسرائيل اليوم أضعف من أي وقت مضى رغم كل الإمكانات والدعم الدولي ولم تحقق أهدافها في غزة ولبنان وإيران واليمن
10/02/2026 20:40:25
10/02/2026 20:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو: إيران "أضعف من أي وقت مضى"
Lebanon 24
روبيو: إيران "أضعف من أي وقت مضى"
10/02/2026 20:40:25
10/02/2026 20:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: يجب أن نكون أقوى وأنجح من أي وقت مضى
Lebanon 24
ترامب: يجب أن نكون أقوى وأنجح من أي وقت مضى
10/02/2026 20:40:25
10/02/2026 20:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: فنزويلا ستعود قريباً إلى عظمتها وازدهارها ربّما أكثر من أي وقت مضى
Lebanon 24
ترامب: فنزويلا ستعود قريباً إلى عظمتها وازدهارها ربّما أكثر من أي وقت مضى
10/02/2026 20:40:25
10/02/2026 20:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمين العام
الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
حزب الله
الإيراني
المقاومة
علي حسن
تابع
قد يعجبك أيضاً
الموت يسرق طفلين في يوم واحد.. لبنان يبكي علي ومحمد
Lebanon 24
الموت يسرق طفلين في يوم واحد.. لبنان يبكي علي ومحمد
12:30 | 2026-02-10
10/02/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مسيرات في صيدا تضامنًا مع الأسير
Lebanon 24
بالفيديو.. مسيرات في صيدا تضامنًا مع الأسير
13:28 | 2026-02-10
10/02/2026 01:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تطالب بتشديد الرقابة على إدارة النفايات الصناعية
Lebanon 24
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تطالب بتشديد الرقابة على إدارة النفايات الصناعية
13:07 | 2026-02-10
10/02/2026 01:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو الضفة الغربية إلى الجنوب
Lebanon 24
سيناريو الضفة الغربية إلى الجنوب
13:00 | 2026-02-10
10/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال وإطلاق نار في طرابلس… إليكم ما حدث
Lebanon 24
إشكال وإطلاق نار في طرابلس… إليكم ما حدث
12:51 | 2026-02-10
10/02/2026 12:51:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
Lebanon 24
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
01:30 | 2026-02-10
10/02/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
10:48 | 2026-02-10
10/02/2026 10:48:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ضَمن بري عدم اختراق "البلوك الشيعي"
Lebanon 24
هكذا ضَمن بري عدم اختراق "البلوك الشيعي"
09:01 | 2026-02-10
10/02/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب تُوفِيَ... هذا ما جرى تحت جسر الطيونة
Lebanon 24
شاب تُوفِيَ... هذا ما جرى تحت جسر الطيونة
07:13 | 2026-02-10
10/02/2026 07:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضابط من نظام الأسد" يريدُ إسرائيل.. كان في الفرقة الرابعة وينشطُ في السويداء!
Lebanon 24
"ضابط من نظام الأسد" يريدُ إسرائيل.. كان في الفرقة الرابعة وينشطُ في السويداء!
15:47 | 2026-02-09
09/02/2026 03:47:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:30 | 2026-02-10
الموت يسرق طفلين في يوم واحد.. لبنان يبكي علي ومحمد
13:28 | 2026-02-10
بالفيديو.. مسيرات في صيدا تضامنًا مع الأسير
13:07 | 2026-02-10
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تطالب بتشديد الرقابة على إدارة النفايات الصناعية
13:00 | 2026-02-10
سيناريو الضفة الغربية إلى الجنوب
12:51 | 2026-02-10
إشكال وإطلاق نار في طرابلس… إليكم ما حدث
12:42 | 2026-02-10
في هذا السنترال.. عطل يوقف خدمات "أوجيرو" مؤقتًا
فيديو
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
10/02/2026 20:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
10/02/2026 20:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
10/02/2026 20:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24