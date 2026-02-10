تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قاسم: إسرائيل وأميركا اليوم أضعف من أيّ وقت مضى

Lebanon 24
10-02-2026 | 09:40
A-
A+
قاسم: إسرائيل وأميركا اليوم أضعف من أيّ وقت مضى
قاسم: إسرائيل وأميركا اليوم أضعف من أيّ وقت مضى photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم "لا بدّ أنّ نحيي إيران الإسلام وأن نبارك للشعب الإيراني انتصار الثورة المباركة بقيادة الإمام الخميني، هذه الثورة أضاءت العالم واستطاعت أن تكون سنداً للمستضعفين ورفعت لواء فلسطين".
 
 
وأضاف قاسم خلال الحفل التأبيني الذي أقامه "حزب االله" بمناسبة مرور أسبوع على وفاة القائد علي حسن سلهب في بلدة بريتال: "ان شاء الله تكون إيران منصورة دائماً، وهي لا يمكن مع قائدها إلا أن تكون من ضمن مصاف الدول العزيزة".
 
 
وتابع: "مقاومتنا في لبنان هي جهادٌ في سبيل الله تعالى ودفعٌ للعدوان وحماية للإنسانية والأرض والحقوق والعزة والكرامة، وهي مشروعة وشرعية في آن، والنتيجة نصرٌ يأتي في الوقت المناسب".
 
 
وأشار إلى أنّ "المقاومة أنقذت لبنان، والدولة اللبنانية إذا أرادت أن تنهض وتبني أجيال هذا البلد، هي تحتاج المقاومة سنداً لها".
 
 
وأضاف قاسم: "لا أحد يملي على لبنان أن يضعف قدرته الدفاعية، والتجريد من السلاح هو الهدف المركزي لإسرائيل وأميركا، والمقاومة مكفولة في الدستور".
 
 
وأكّد أنّ "الدستور ينص على أنّ المقاومة أصل والشعب أصل، والقوة المسلحة تعبيرٌ عن الشعب وحماية لبنان، والمقاومة جزء من هذه الحماية".
 
 
ولفت قاسم إلى أنّ "كلّ المنطقة تُصاغ اليوم على قياس الهيمنة الأميركية - الإسرائيلية، ولبنان لن يكون معبراً نحو هذه الهيمنة والهزيمة".
 
 
وقال: "إسرائيل اليوم أضعف من أي وقت مضى، لأن لا قيمة لها من دون أميركا ولأنها لم تتمكّن من الحسم، وموقعها دولياً أصبح سيئاً، وذلك دليل على أنها في طور التراجع".
 
 
وتابع قاسم: "أميركا أيضاً اليوم أضعف من أي وقت مضى، فهي لا تراكم إنجازات بل أعداء وشعوب لا تريدها".
 
 
وأضاف: "معنيون بأن تبقى إسرائيل بلا حدود وبلا استقرار، وما مرّ على المقاومة الإسلامية في لبنان من تفجيرات البيجر واستشهاد القادة والدمار تهتزّ له الجبال وتسقط معه الدول، ولكن الحمدلله بقينا مرفوعي الرؤوس بمجاهدينا وشعبنا وإرادتنا".
 
 
وأعلن قاسم أنّ "حزب الله" أخد قرار الإيواء لثلاثة أشهر، والإيواء مسؤولية الدولة، وبما أنها عاجزة عن ذلك، نعتبر أنفسنا مسؤولين عن تأمين الإيواء بأي طريقة، لأننا معنيون بأن نحتضن ناسنا".
 
 
وشدّد على "أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها"، وقال "نعمل لها".
 
 
ودعا الحكومة إلى أنّ "تكون معنية أكثر بموضوع التعافي الاقتصادي ومعالجة رواتب القطاع العام".
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاسم: إسرائيل اليوم أضعف من أي وقت مضى رغم كل الإمكانات والدعم الدولي ولم تحقق أهدافها في غزة ولبنان وإيران واليمن
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:40:25 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: إيران "أضعف من أي وقت مضى"
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:40:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: يجب أن نكون أقوى وأنجح من أي وقت مضى
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:40:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: فنزويلا ستعود قريباً إلى عظمتها وازدهارها ربّما أكثر من أي وقت مضى
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 20:40:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمين العام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

المقاومة

علي حسن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-02-10
Lebanon24
13:28 | 2026-02-10
Lebanon24
13:07 | 2026-02-10
Lebanon24
13:00 | 2026-02-10
Lebanon24
12:51 | 2026-02-10
Lebanon24
12:42 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24