سلامة استقبل السفير الإسباني مودعا

إستقبل الدكتور في مكتبه في - السفير في لبنان . في زيارة وداعية، لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في . وكانت جولة أفق حول العلاقات الثنائية بين البلدين وفق ما اشار اليه السفير اثر اللقاء خاصة وانه امضى في لبنان ما يقارب الاربع سنوات. واعرب عن سروره ل"التعاون الثقافي الذي حصل خلال تولي الوزير سلامه مهامه وأسفرعن توقيع اتفاقية بين المكتبة الوطنية ونظيرتها الاسبانية.

Advertisement