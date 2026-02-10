بالصور... قرار بإخلاء مبنيين جديدين

وُجّه إنذار لسكان مبنى في حرز الجبنة - في ، بضرورة الإخلاء، بسبب التشققات الموجودة فيه.

وبحسب المعلومات، قوبل القرار باعتراض واسع من السكان، الذين رفضوا مغادرة منازلهم لعدم وجود بديل.

كما تمّ توجيه إنذار عاجل بالإخلاء الفوريّ، لسكان مبنى في في .