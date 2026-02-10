تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
في بيروت... هكذا أوقفت قوى الأمن "اللحلوح" بالجرم المشهود

Lebanon 24
10-02-2026 | 10:51
في بيروت... هكذا أوقفت قوى الأمن اللحلوح بالجرم المشهود
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المطلوبين، وتوقيف مرتكبي كل أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول وجود شخص مطلوب للقضاء، ومشتبه بضلوعه في عمليات نشل وسلب عديدة، في بيروت وعدد من المناطق، في محلة بشارة الخوري.

بنتيجة المتابعة وعمليّات الرّصد، تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من توقيفه بالجرم المشهود أثناء قيامه بسلب أحد المارة بعد انتحاله صفة أمنية، وتبيّن أنه يُدعى:

-ح. ق. (مواليد عام 1995، لبناني) معروف بلقب “لحلوح”، ومن أصحاب السوابق بجرائم مخدرات وإطلاق نار ومقاومة رجال السلطة

أودع الموقوف القطعة المعنية لاجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المُختصّ.
 
