في بيروت... هكذا أوقفت قوى الأمن "اللحلوح" بالجرم المشهود

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المطلوبين، وتوقيف مرتكبي كل أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء في وحدة شرطة بيروت حول وجود شخص مطلوب للقضاء، ومشتبه بضلوعه في عمليات نشل وسلب عديدة، في بيروت وعدد من المناطق، في محلة .



بنتيجة المتابعة وعمليّات الرّصد، تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من توقيفه بالجرم المشهود أثناء قيامه بسلب أحد المارة بعد انتحاله صفة أمنية، وتبيّن أنه يُدعى:



-ح. ق. (مواليد عام 1995، لبناني) معروف بلقب “لحلوح”، ومن أصحاب السوابق بجرائم مخدرات وإطلاق نار ومقاومة رجال السلطة



أودع الموقوف القطعة المعنية لاجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة المُختصّ.

