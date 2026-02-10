عقوبات جديدة تطال "حزب الله"... إليكم ما أعلنته وزارة الخزانة الأميركيّة

فرضت الأميركيّة، عقوبات على عناصر في " "، بتهمة إستغلال القطاع الماليّ غير الرسمي في .

وشملت ، العنصر في فريق التمويل في "حزب الله".

وأشارت الوزارة الأميركيّة إلى أنّ "المستهدفين بالعقوبات الجديدة شاركوا في مخططات للتهرب من العقوبات عبر مؤسسة "القرض الحسن" الخاضعة لسيطرة "حزب الله".

وقالت إنّ " تُستخدم لتقويض وتمويل أنشطة إرهابية". وفي هذا السياق، قال الأميركيّة، إنّ "حزب الله أسس شركات بالخارج للتحايل على العقوبات". وأضاف أنّ "القرض الحسن تُسهّل أنشطة "حزب الله".