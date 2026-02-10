لقاء في البقاع لمتابعة ملف النازحين السوريين

عقد محافظ القاضي اجتماعًا في سرايا مع ممثلة في ، كارولينا ليندهولم بيلينغ.



وحضر الاجتماع الميداني للمفوضية في زحلة، ومسؤولة فيها، بالإضافة إلى منسقة ملف في محافظة البقاع التابعة لوزارة الداخلية والبلديات.



وجاء هذا اللقاء متابعة للاجتماع السابق الذي عُقد في 26 تشرين الثاني 2025، وناقش أطر التعاون بين المفوضية والمحافظة حول موضوع النازحين السوريين وعودتهم إلى بلدهم.



