لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
لبنان
"لبنان القوي" يحسم خياراته في ملف الانتخابات.. اليكم الموعد
Lebanon 24
10-02-2026
|
11:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد تكتل
لبنان
القوي اجتماعاً برئاسة
النائب جبران باسيل
خصّصه للبحث في إستحقاق الإنتخابات النيابية في ضوء المؤشرات السلبية التي تحيط بحصولها، لاسيما لجهة عملية إقتراع المنتشرين ومخالفة القانون بهذا الخصوص.
وعليه إتخذ التكتل سلسلة قرارات وإجراءات عملية على أن يعلن عنها رئيس التكتل النائب
جبران باسيل
في مؤتمر صحافي خاص عند الساعة الخامسة من عصر يوم غد الأربعاء.
تابع
