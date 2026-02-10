"لبنان القوي" يحسم خياراته في ملف الانتخابات.. اليكم الموعد

عقد تكتل القوي اجتماعاً برئاسة خصّصه للبحث في إستحقاق الإنتخابات النيابية في ضوء المؤشرات السلبية التي تحيط بحصولها، لاسيما لجهة عملية إقتراع المنتشرين ومخالفة القانون بهذا الخصوص.

وعليه إتخذ التكتل سلسلة قرارات وإجراءات عملية على أن يعلن عنها رئيس التكتل النائب في مؤتمر صحافي خاص عند الساعة الخامسة من عصر يوم غد الأربعاء.