Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
10-02-2026 | 11:47
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات photos 0
بعد أيّام من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، عاد الحديث مجددًا عن تأثّر لبنان بمنخفضين جويين متتاليين. فماذا تقول آخر المعطيات في هذا الإطار؟
رئيس قسم التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت، محمد كنج، أوضح لـ"لبنان 24" أنّ البلاد ستبدأ اعتبارًا من فجر يوم غدٍ بالتأثّر بمنخفض جوي، حيث يتحوّل الطقس إلى غائم مع تشكّل ضباب كثيف على المرتفعات، إلى جانب انخفاض إضافي في درجات الحرارة. 

كما يُتوقّع هطول أمطار تشتد غزارتها أحيانًا اعتبارًا من ساعات الظهر، ولا سيّما في المناطق الجنوبية، مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة، فيما ستتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

وأشار كنج إلى أنّ هذا المنخفض الأول سيستمر من فجر الغد حتى ظهر يوم الخميس، وتبلغ مدته نحو 30 ساعة، موضحًا أنّه سيكون قصيرًا وسريع التأثير.

وأضاف أنّ لبنان سيشهد فترة استراحة جوية بين يومي الخميس والجمعة، حيث يكون الطقس غائمًا جزئيًا، قبل أن ترتفع نسبة الرطوبة خلال المساء، وتتساقط أمطار متفرقة قد تشتد أحيانًا، مع احتمال تساقط حبات البرد وحدوث برق ورعد، إضافة إلى تساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر.

ولفت إلى أنّ منخفضًا جويًا ثانيًا سيؤثّر على البلاد يوم السبت، وسيتميّز بأمطار غزيرة وكميات كبيرة، مع طقس أكثر برودة، على أن يعود الاستقرار تدريجيًا يوم الأحد، ويستمر حتى تاريخ 17 شباط.
المصدر: خاص
