تسهيلاً للناخبين والمرشحين.. "الداخلية" تفتح قنوات التواصل والشكاوى: إليكم التفاصيل

أعلنت والبلديات في بيان، "وضعها 1766 من الساعة ٨:٣٠ صباحا ولغاية الساعة ٣:٣٠ بعد الظهر، وموقعها الإلكتروني https://elections.gov.lb في تصرف الناخبين والمرشحين، لتلقي أي استفسارات متعلقة بالانتخابات واستقبال الشكاوى في حال مواجهتهم أي صعوبات، والاطلاع على كل التعاميم التي تصدر عن الوزارة في ما يخص الانتخابات".



ودعت الوزارة من يحتاج إلى "أي توضيح أو متابعة إلى التواصل عبر الرقم أو الموقع المذكورين، ضماناً لحسن التواصل وتسهيل الإجراءات".

