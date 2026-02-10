تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
لحضور معرض الدفاع العالمي.. قائد الجيش في الرياض وتأكيد سعودي على دعم المؤسسة العسكرية (صور)
Lebanon 24
10-02-2026
|
11:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار
قائد الجيش
العماد رودولف هيكل بتاريخي 8 و9/2/2026
المملكة العربية السعودية
، بدعوة رسمية من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلّحة
السعودية
الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، لحضور معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبد العزيز
آل سعود. واطّلع قائد الجيش على أحدث التقنيات في مجال صناعة الدفاع والأمن.
خلال الزيارة، التقى العماد هيكل نظيره السعودي وجرى بحث سبل التعاون بين الجيشين اللبناني والسعودي في ظل التحديات الراهنة والتطورات في المنطقة، والتحضيرات المتعلقة بمؤتمر دعم الجيش.
وشدد الجانبان على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية على مختلف الصعد، نظرًا لدورها في حفظ أمن
لبنان
واستقراره وبسط سلطة
الدولة على
كامل أراضيها، بالتزامن مع
مكافحة الإرهاب
والعمل على منع التهريب والاتجار بالمخدرات.
من جانبه، أعرب العماد هيكل عن شكره للمملكة على وقوفها إلى جانب الجيش ولبنان وسط الصعوبات الحالية.
كذلك زار قائد الجيش السفارة
اللبنانية
في
المملكة
، حيث كان في استقباله السفير اللبناني علي قرانوح الذي أقام حفل عشاء على شرفه، مشيدًا بدور المؤسسة العسكرية في ضمان أمن الوطن. والتقى قائد الجيش أفرادًا من الجالية اللبنانية، وعبّر عن تقديره لدور المغتربين الأساسي في دعم لبنان.
