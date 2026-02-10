لحضور معرض الدفاع العالمي.. قائد الجيش في الرياض وتأكيد سعودي على دعم المؤسسة العسكرية (صور)

خلال الزيارة، التقى العماد هيكل نظيره السعودي وجرى بحث سبل التعاون بين الجيشين اللبناني والسعودي في ظل التحديات الراهنة والتطورات في المنطقة، والتحضيرات المتعلقة بمؤتمر دعم الجيش.وشدد الجانبان على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية على مختلف الصعد، نظرًا لدورها في حفظ أمن واستقراره وبسط سلطة كامل أراضيها، بالتزامن مع والعمل على منع التهريب والاتجار بالمخدرات.من جانبه، أعرب العماد هيكل عن شكره للمملكة على وقوفها إلى جانب الجيش ولبنان وسط الصعوبات الحالية.كذلك زار قائد الجيش السفارة في ، حيث كان في استقباله السفير اللبناني علي قرانوح الذي أقام حفل عشاء على شرفه، مشيدًا بدور المؤسسة العسكرية في ضمان أمن الوطن. والتقى قائد الجيش أفرادًا من الجالية اللبنانية، وعبّر عن تقديره لدور المغتربين الأساسي في دعم لبنان.