في هذا السنترال.. عطل يوقف خدمات "أوجيرو" مؤقتًا

أعلنت ، أن "عطلًا طرأ في سنترال – ، ممّا أدّى إلى توقف بعض من خدماتنا في المنطقة المذكورة".



وأكدت أن "فرقنا تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة. شكرًا لتفهّمكم".

Advertisement