لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
إشكال وإطلاق نار في طرابلس… إليكم ما حدث
Lebanon 24
10-02-2026
|
12:51
اقدم المدعو "ع.ر.م" على اطلاق النار بإتجاه المدعو "م.م" اثر اشكال بين الطرفين، واصابه بطلقات نارية في محلة السرايا العتيقة -
طرابلس
، وفرار مطلق النار الى جهه مجهولة، بحسب ما افادت مندوبة "
لبنان 24
".
ليتم نقل الجريح الى احد مستشفيات المدينة للعلاج.
