إشكال وإطلاق نار في طرابلس… إليكم ما حدث

اقدم المدعو "ع.ر.م" على اطلاق النار بإتجاه المدعو "م.م" اثر اشكال بين الطرفين، واصابه بطلقات نارية في محلة السرايا العتيقة - ، وفرار مطلق النار الى جهه مجهولة، بحسب ما افادت مندوبة " ".



ليتم نقل الجريح الى احد مستشفيات المدينة للعلاج.

