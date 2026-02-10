تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الانتخابات النيابية ستحصل... وهذه آخر المعلومات
Lebanon 24
10-02-2026
|
13:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت معلومات صحافية، اليوم الثلاثاء، عن أن "أحدًا لم يقدّم أوراق ترشيحه الى الانتخابات النيابية في اليوم الأول لفتح باب الترشيحات".
ونقل أحد زوّار رئيس الحكومة
نواف سلام
عنه قوله ان "الانتخابات ستحصل كما حصلت قبل 4 سنوات".
وتابع أحد المعنيين بالانتخابات النيابية : "بدّكن تشوفوا رئيس مجلس النواب
نبيه برّي
شو بدو
".
وفي السياق، ذكرت المعلومات، أن
وزير الداخلية
أحمد الحجار
، جهّز طلب استشارة
هيئة القضايا
والاستشارات وسيرفعه إلى الهيئة صباح غد الاربعاء.
عبد المسيح عن لبنان الذي يحب: مؤسسات شرعية وشراكة وطنية والعبرة في التنفيذ
Lebanon 24
عبد المسيح عن لبنان الذي يحب: مؤسسات شرعية وشراكة وطنية والعبرة في التنفيذ
16:56 | 2026-02-10
10/02/2026 04:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
القائم بأعمال السفارة الكويتية: علاقتنا بلبنان تاريخية ولا تقاس بمحطات عابرة
Lebanon 24
القائم بأعمال السفارة الكويتية: علاقتنا بلبنان تاريخية ولا تقاس بمحطات عابرة
16:35 | 2026-02-10
10/02/2026 04:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الفاجعة...طرابلس تطلق صندوقًا طارئًا لتدعيم الأبنية المتصدعة
Lebanon 24
بعد الفاجعة...طرابلس تطلق صندوقًا طارئًا لتدعيم الأبنية المتصدعة
16:28 | 2026-02-10
10/02/2026 04:28:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت مشغرة... كم بلغت قوتها؟
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت مشغرة... كم بلغت قوتها؟
16:24 | 2026-02-10
10/02/2026 04:24:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:06 | 2026-02-10
10/02/2026 04:06:24
Lebanon 24
Lebanon 24
