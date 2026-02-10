تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الانتخابات النيابية ستحصل... وهذه آخر المعلومات

Lebanon 24
10-02-2026 | 13:57
الانتخابات النيابية ستحصل... وهذه آخر المعلومات
كشفت معلومات صحافية، اليوم الثلاثاء، عن أن "أحدًا لم يقدّم أوراق ترشيحه الى الانتخابات النيابية في اليوم الأول لفتح باب الترشيحات".

ونقل أحد زوّار رئيس الحكومة نواف سلام عنه قوله ان "الانتخابات ستحصل كما حصلت قبل 4 سنوات".

وتابع أحد المعنيين بالانتخابات النيابية : "بدّكن تشوفوا رئيس مجلس النواب نبيه برّي شو بدو".

وفي السياق، ذكرت المعلومات، أن وزير الداخلية أحمد الحجار، جهّز طلب استشارة هيئة القضايا والاستشارات وسيرفعه إلى الهيئة صباح غد الاربعاء.
مواضيع ذات صلة
آخر خبر.. هذا ما كُشف عن الانتخابات النيابية
جعجع: حل ملف الانتخابات النيابية يكمن عند الرئيس عون وله الحق بتوجيه رسائل إلى المجلس النيابي
تأجيل الانتخابات إلى تموز يتقدّم.. عون يتصدّى لتمديد طويل ومعلومات متضاربة عن جلسة نيابيّة
الحجار: الانتخابات النيابية أولوية وطنية
وزير الداخلية

هيئة القضايا

أحمد الحجار

نواف سلام

نبيه برّي

القضايا

نبيه بر

الحجار

