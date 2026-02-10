الانتخابات النيابية ستحصل... وهذه آخر المعلومات

كشفت معلومات صحافية، اليوم الثلاثاء، عن أن "أحدًا لم يقدّم أوراق ترشيحه الى الانتخابات النيابية في اليوم الأول لفتح باب الترشيحات".



ونقل أحد زوّار رئيس الحكومة عنه قوله ان "الانتخابات ستحصل كما حصلت قبل 4 سنوات".



وتابع أحد المعنيين بالانتخابات النيابية : "بدّكن تشوفوا رئيس مجلس النواب ".



وفي السياق، ذكرت المعلومات، أن ، جهّز طلب استشارة والاستشارات وسيرفعه إلى الهيئة صباح غد الاربعاء.

Advertisement