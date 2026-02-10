مرقص: تلفزيون لبنان سينظم حملة دعم لإغاثة المنكوبين الأعزاء في طرابلس

كتب ، عبر حسابه على منصة "أكس": "تجسيداً لدور الإعلام العام في خدمة الوطنية والإنسانية، يبرز دور مجلس إدارة تلفزيون برئاسة د. إليسار نداف، في مواكبة الأزمات والتفاعل الاجتماعي مع تداعياتها.



وفي هذا السياق، تأتي مبادرة تلفزيون لبنان بفتح هوائه استثنائيًا عبر برنامج الإعلامي يوم الأربعاء، وكذلك تنظيم حملة دعم لإغاثة المنكوبين الأعزاء في ، في أعقاب انهيار مبانٍ سكنية وما خلّفه من تداعيات إنسانية مؤلمة.



تحية لفريق العمل على الأداء المهني الذي يجسّد الرسالة العام في الوقوف إلى جانب المواطنين في الشدائد".

Advertisement