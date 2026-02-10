تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

مرقص: تلفزيون لبنان سينظم حملة دعم لإغاثة المنكوبين الأعزاء في طرابلس

Lebanon 24
10-02-2026 | 13:36
مرقص: تلفزيون لبنان سينظم حملة دعم لإغاثة المنكوبين الأعزاء في طرابلس
كتب وزير الإعلام بول مرقص، عبر حسابه على منصة "أكس": "تجسيداً لدور الإعلام العام في خدمة القضايا الوطنية والإنسانية، يبرز دور مجلس إدارة تلفزيون لبنان برئاسة د. إليسار نداف، في مواكبة الأزمات والتفاعل الاجتماعي مع تداعياتها.

وفي هذا السياق، تأتي مبادرة تلفزيون لبنان بفتح هوائه استثنائيًا عبر برنامج الإعلامي وليد عبود يوم الأربعاء، وكذلك تنظيم حملة دعم لإغاثة المنكوبين الأعزاء في طرابلس، في أعقاب انهيار مبانٍ سكنية وما خلّفه من تداعيات إنسانية مؤلمة.

تحية لفريق العمل على الأداء المهني الذي يجسّد الرسالة الوطنية للإعلام العام في الوقوف إلى جانب المواطنين في الشدائد".
الوطنية للإعلام

وزير الإعلام

ليسار نداف

وليد عبود

القضايا

وليد ع

