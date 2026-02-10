ايهاب مطر: صوت طرابلس لن يكون خافتا بعد اليوم

أكد النائب مطر أن "صوت لن يكون خافتا بعد اليوم"، وقال: "إذا لم نأخذ حصتنا بالرضا فسنأخذها بالقوة".

أضاف: "الغلط الوحيد كان أننا لم نقم بالتخييم لدى رئيس الحكومة في السرايا لنحصل على حقنا".

ودعا مطر، خلال مقابلة على تلفزيون "أم.تي.في"، "رئيسي الجمهورية والحكومة إلى فتح تحقيق لمعرفة من هو الفاسد ومحاسبة الجميع".

وتوجه إلى رئيس الجمهورية بالقول: "نتمنى ألا نعزيك بعد اليوم بأبنائنا اللبنانيين الذين يموتون بسبب الإهمال".

وسأل: "إلى متى سنبقى في طرابلس متروكين؟ وإلى متى سيبقى يشعر بأنه مهمل؟"، وقال: "هناك إهمال في التدعيم والقوانين عمره سنوات عدة، وهناك طابور خامس مدفوع وممنهج. وخلال أي أزمة تشهدها المدينة، يتم تحريك الطابور الخامس، مما يسيء إلى صورة طرابلس في الداخل والخارج".

أضاف: "لا أتحمل وزر أربعين سنة من الإهمال والفشل، فهناك من يطالب رئيس الحكومة بالاستقالة ليحلّ مكانه، ومن يدعو النواب إلى الاستقالة ليحل مكانهم. نعاني اليوم من وجود قسم من الناس لا يعرف مسؤوليات النائب، وينسى أننا دخلنا مجلس النواب في ظل حكومة تصريف الأعمال".

وتابع: "لم تُرصد أي موازنة لطرابلس على مدى السنوات الماضية، فالمدينة بحاجة إلى 200 ألف دولار، لم تعط لها في موازنة 2026، فيما خصص 90 مليون دولار للجنوب من الموازنة".

وأردف: "في التمثيل الوزاري في الحكومة لم نأخذ حقنا، وفي التعيينات الإدارية والأمنية والديبلوماسية لم نأخذ حقنا، وفي الاعتمادات في الموازنة لم نأخذ حقنا. لماذا؟ لأننا لم نكن كلمة واحدة، واليوم، إن الرئيس سلام مسؤول عن أي أمر يحدث في المدينة ضمن إطار مسؤولياته".