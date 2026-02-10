تلفزيون لبنان يطلق غدا حملة تبرعات دعماً لأهالي طرابلس المنكوبين

أعلنت رئيسة – المديرة العامّة لـ "تلفزيون " الدكتورة إليسار ندّاف، عبر نشرة "تلفزيون لبنان"، إطلاق مُبادرة عبر برنامج الإعلامي الأربعاء، لجمع التبرُّعات دعما للمواطنين المنكوبين في ، بسبب انهيار المباني السكنية.

وتقدّمَت ندّاف في إطلالة تلفزيونية لها، عبر الهاتف، من أهالي الضحايا في طرابلس، بـ"التعزية القلبية"، متمنية في المُقابل الشفاء العاجل للمُصابين، وقالت: "من واجبنا اليوم أن نقف إلى جانب أهلنا في طرابلس، الذين هُم أهلنا أيضا، وأن نُحوّل برنامج الإعلامي وليد عبود، الأربعاء، إلى برنامج لجمع التبرُعات، لتقديم المُساعدة إلى كما وإلى المنكوبين".

وأوضحت أن "المُبادرة هذه تتطلب تضامُن كُل اللُبنانيين وتعاونهم"، وقالت: "إن الكارثة أصابتنا جميعا، ومن دون أي استثناء".

وناشدت "المُواطنين والمُغتربين والمُتمولين، وكُل مَن تأثر - وكلنا قد تأثرنا بالكارثة التي أصابت طرابلس - أن نقف جميعا إلى جانب أهلنا، وأن يقف الجميع أيضا إلى جانب تلفزيون لبنان، كي يتمكن من أن يُؤمن المُساعدة لمن اضطروا إلى مُغادرة منازلهم، وكذلك للذين سيُضطرون إلى ترك المباني المُتصدعة، بخاصة وأننا سمعنا رئيس الحكومة ، يُعلن أن الحكومة ستُقدم المُساعدة إلى المنكوبين، وتؤمن لهُم السكن. ومن هُنا، بات من الواجب علينا، أن نتضامن مع أي مواطن يتعرض لنكبة في أي منطقة من لبنان، سواء أكان ذلك بسبب الحرب، أو إنهيار مبنى أو أي مسألة أُخرى".

لتقديم التبرعات، الاتصال على الأقام الآتية:

+9611786923

+9611788800

+9611788801

+9611788802

+9611788803