تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تلفزيون لبنان يطلق غدا حملة تبرعات دعماً لأهالي طرابلس المنكوبين

Lebanon 24
10-02-2026 | 14:05
A-
A+
تلفزيون لبنان يطلق غدا حملة تبرعات دعماً لأهالي طرابلس المنكوبين
تلفزيون لبنان يطلق غدا حملة تبرعات دعماً لأهالي طرابلس المنكوبين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 أعلنت رئيسة مجلس الإدارة – المديرة العامّة لـ "تلفزيون لبنان" الدكتورة إليسار ندّاف، عبر نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"، إطلاق مُبادرة عبر برنامج الإعلامي وليد عبود الأربعاء، لجمع التبرُّعات دعما للمواطنين المنكوبين في طرابلس، بسبب انهيار المباني السكنية.

وتقدّمَت ندّاف في إطلالة تلفزيونية لها، عبر الهاتف، من أهالي الضحايا في طرابلس، بـ"التعزية القلبية"، متمنية في المُقابل الشفاء العاجل للمُصابين، وقالت: "من واجبنا اليوم أن نقف إلى جانب أهلنا في طرابلس، الذين هُم أهلنا أيضا، وأن نُحوّل برنامج الإعلامي وليد عبود، الأربعاء، إلى برنامج لجمع التبرُعات، لتقديم المُساعدة إلى هيئة الإغاثة كما وإلى المنكوبين".

وأوضحت أن "المُبادرة هذه تتطلب تضامُن كُل اللُبنانيين وتعاونهم"، وقالت: "إن الكارثة أصابتنا جميعا، ومن دون أي استثناء".

وناشدت "المُواطنين والمُغتربين والمُتمولين، وكُل مَن تأثر - وكلنا قد تأثرنا بالكارثة التي أصابت طرابلس - أن نقف جميعا إلى جانب أهلنا، وأن يقف الجميع أيضا إلى جانب تلفزيون لبنان، كي يتمكن من أن يُؤمن المُساعدة لمن اضطروا إلى مُغادرة منازلهم، وكذلك للذين سيُضطرون إلى ترك المباني المُتصدعة، بخاصة وأننا سمعنا رئيس الحكومة نواف سلام، يُعلن أن الحكومة ستُقدم المُساعدة إلى المنكوبين، وتؤمن لهُم السكن. ومن هُنا، بات من الواجب علينا، أن نتضامن مع أي مواطن يتعرض لنكبة في أي منطقة من لبنان، سواء أكان ذلك بسبب الحرب، أو إنهيار مبنى أو أي مسألة أُخرى".

لتقديم التبرعات، الاتصال على الأقام الآتية:

+9611786923

+9611788800

+9611788801

+9611788802

+9611788803

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مرقص: تلفزيون لبنان سينظم حملة دعم لإغاثة المنكوبين الأعزاء في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:22:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: إنقاذ سيدة وطفلها من تحت ركام "مبنى طرابلس" المنكوب
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:22:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تلفزيون لبنان يُشغّل نظام الطاقة الشمسية في محطة النعص – بكفيا بدعم اليونيسف
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:22:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ماريلين نعمان تطلق "تعا نسهر سوا": نوستالجيا العصر الذهبي عبر تلفزيون لبنان
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 01:22:00 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الإدارة

هيئة الإغاثة

نواف سلام

وليد عبود

رنا ❗️

لبنان

العاج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:56 | 2026-02-10
Lebanon24
16:35 | 2026-02-10
Lebanon24
16:28 | 2026-02-10
Lebanon24
16:24 | 2026-02-10
Lebanon24
16:06 | 2026-02-10
Lebanon24
15:36 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24