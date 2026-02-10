بينهم إرهابيون ومزور مستندات.. الأمن العام يوقف 4 سوريين!

في إطار متابعة الخلايا النائمة وتنفيذ العمليات الاستباقية، وبعد عمليات رصد وتعقب منذ الصباح، نفذت شعبة التابعة لدائرة الامن القومي في للامن العام عدة مداهمات، نتج عنها توقيف 4 اشخاص من الجنسية في مناطق الميناء، ، الملولة، والزاهرية في ، ثلاثة منهم بجرم الانتماء والتواصل مع تنظيمات إرهابية، واحدهم بجرم تزوير مستندات رسمية و ثبوتية.



حيث جرى اقتياد الموقوفين للتحقيق باشراف الجهات المختصة.

