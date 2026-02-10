بسبب "الخزانة الأميركية".. بلبلة تطال مسؤولاً في مجلس النواب: "لستُ المعني"

أصدر للدراسات والمعلومات في مجلس النواب المحامي بياناً أعلن فيه أنه" غير معني على الإطلاق بالإسم الذي يتم تداوله عبر ومنصات التواصل الاجتماعي استنادا لما صدر عن الأميركية وان كل ما في الامر هو مجرد تشابه بالاسماء ، فأقتضى التصويب والتوضيح ".

