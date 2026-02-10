في الكورة.. العثور على مواطن جثة هامدة داخل منزله!

عثر على المواطن "ح.ج" في العقد الثامن من عمره جثةً هامدة داخل منزله في بلدة عفصديق منطقة الفلل، بحسب ما أفادت مندوبة " ".



وعلى الفور حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان، حيث جرى الكشف على الجثة.



ونقلت إلى ، ليتبيّن لاحقًا أن الوفاة طبيعية.

